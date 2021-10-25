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蔡明忠代理富邦金董座 黃天牧：不希望產生示範效果

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
立委林楚茵（左）針對富邦集團董事長代理富邦金控董事長一事質詢金管會主委黃天牧。圖／截自立法院轉播系統
立委林楚茵（左）針對富邦集團董事長代理富邦金控董事長一事質詢金管會主委黃天牧。圖／截自立法院轉播系統

富邦金控董事長蔡明興染疫，指定由擔任富邦集團董事長的哥哥蔡明忠暫代職務，金管會主委黃天牧今天表示，不止富邦金控，所有金融機構都要體認公司是大家的、不是家族的，以後相關決策要更謹慎；此外，他不希望這種情況被重複，金融機構要知道以公司治理的精神去找代理人，儘管蔡明忠只代理兩星期，但金管會會「聽其言、觀其行」。

黃天牧上午在立法院財委會備詢，民進黨立委林楚茵質詢指出，金管會2018年要求產金分離，當時蔡明忠因此辭任富邦副董，如果當時不行，現在為何可以代理？況且富邦金是金控獲利王，這樣的作法是在做何示範，會不會成為家天下或踩金管會紅線？

黃天牧指出，產金分離是針對負責人資格條件，蔡明興這次因為染疫請兩個星期的假，因此指定蔡明忠當代理人，嚴格來說非產金分離，但金管會要求富邦對外說明清楚。

但林楚茵質疑，富邦金控還有其他獨立董事或董事，為何非得蔡明忠代理？是因為其他董事只是橡皮圖章或是只信任蔡明忠？黃天牧表示林楚茵的質詢很有意義，他說，不止富邦金控，所有金融機構都要有體認，金融機構是大家的 、不是家族的，「以後相關決策要更謹慎」。

金管會日前指出，是否違反產金分離，將從蔡明忠代理期間是否涉及「處理重大事項」、是否有「利益衝突」等原則來檢視，但林楚茵質疑是否有明確定義？黃天牧說，代理事件發生突然，因為蔡明興入境檢測出狀況，指定情況金管會事前不知道，事後了解後，因為是大家會關切的問題，因此要求富邦說明；如果蔡明忠要延長代理期間，金管會會再斟酌。

林楚茵追問，富邦金開了先例後，未來其他金融機構是否可以比照辦理？黃天牧則說，他不希望產生這種示範效果，類似情況不要被重複，要讓金融機構知道以公司治理的精神去找代理人；此外，立委統計目前已有11篇相關報導， 這足以讓其高層了解社會關切的程度，雖然蔡明忠只有代理兩星期，但金管會會聽其言、觀其行。

富邦金控 金管會 蔡明忠

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