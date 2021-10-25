蔡明忠代理富邦金董座 黃天牧：不希望產生示範效果

富邦金控董事長蔡明興染疫，指定由擔任富邦集團董事長的哥哥蔡明忠暫代職務，金管會主委黃天牧今天表示，不止富邦金控，所有金融機構都要體認公司是大家的、不是家族的，以後相關決策要更謹慎；此外，他不希望這種情況被重複，金融機構要知道以公司治理的精神去找代理人，儘管蔡明忠只代理兩星期，但金管會會「聽其言、觀其行」。

黃天牧上午在立法院財委會備詢，民進黨立委林楚茵質詢指出，金管會2018年要求產金分離，當時蔡明忠因此辭任富邦副董，如果當時不行，現在為何可以代理？況且富邦金是金控獲利王，這樣的作法是在做何示範，會不會成為家天下或踩金管會紅線？

黃天牧指出，產金分離是針對負責人資格條件，蔡明興這次因為染疫請兩個星期的假，因此指定蔡明忠當代理人，嚴格來說非產金分離，但金管會要求富邦對外說明清楚。

但林楚茵質疑，富邦金控還有其他獨立董事或董事，為何非得蔡明忠代理？是因為其他董事只是橡皮圖章或是只信任蔡明忠？黃天牧表示林楚茵的質詢很有意義，他說，不止富邦金控，所有金融機構都要有體認，金融機構是大家的 、不是家族的，「以後相關決策要更謹慎」。

金管會日前指出，是否違反產金分離，將從蔡明忠代理期間是否涉及「處理重大事項」、是否有「利益衝突」等原則來檢視，但林楚茵質疑是否有明確定義？黃天牧說，代理事件發生突然，因為蔡明興入境檢測出狀況，指定情況金管會事前不知道，事後了解後，因為是大家會關切的問題，因此要求富邦說明；如果蔡明忠要延長代理期間，金管會會再斟酌。

林楚茵追問，富邦金開了先例後，未來其他金融機構是否可以比照辦理？黃天牧則說，他不希望產生這種示範效果，類似情況不要被重複，要讓金融機構知道以公司治理的精神去找代理人；此外，立委統計目前已有11篇相關報導， 這足以讓其高層了解社會關切的程度，雖然蔡明忠只有代理兩星期，但金管會會聽其言、觀其行。