蔡明忠代理富邦金董座如逾兩周適當？黃天牧：會再斟酌

立法院上午召開財委會，立委針對富邦金控（2881）董事長蔡明興新冠肺炎確診，由其兄長、台灣大哥大（3045）蔡明忠代理富邦金董座，質疑富邦金踩「產金分離」紅線，金管會主委黃天牧答詢表示，他希望各金融機構如負責人有狀況能從公司治理精神去找代理人，如果蔡明忠代理富邦金董座會超過兩周的話，金管會將再斟酌。

立委質疑富邦金控「家天下」，因「產金分離」不設副董事長，但現在蔡明忠卻可以成為代理董事長，是一直在踩紅線還是尋求復辟?

黃天牧稱讚立委質詢此一議題很好，因為這可以提醒所有金融機構都要有此體認，就是金融機構是大家的，不是只是大股東的，以後金融機構碰到這類事情，應該要更審慎。黃天牧並表示，蔡明興因為染疫請假兩周，指定蔡明忠代理人，我們知道這個狀況會引起外界觀感問題，所以要求富邦金說清楚，以及這兩周蔡明忠不適合做的事情。

黃天牧並補充，這次富邦金代理人是事出突然，因入境檢測確診，金管會事先不知，事後覺得大家會關切代理人是蔡明忠，才要富邦金說明，「如果要延長他代理期間，我們會再斟酌。」