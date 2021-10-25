花旗要賣前一天才告知 黃天牧上周五請董總「喝咖啡」

花旗銀行擬出售在台灣消費金融業務前一天才告知金管會，立委曾銘宗上午批「完全不把金管會放在眼裡」！上午立法院財政委員會，立委質詢金管會主委，花旗銀行要求參與實地查核的潛在買家，不能雇用花旗的員工，是否有這件事？黃天牧回應，上周五（22日）已請花旗銀行董事長、總經理到金管會了解，並要求釐清真相，花旗銀行方面表示是內部溝通沒做好。但曾銘宗要求金管會「絕對不能聽花旗片面之詞」應強力介了，要求其不得違法。

曾銘宗說，外界說金管會針對哪些買家可以、哪些不可以的條件發表意見，他要求金管要嚴守立場，不要介入民間資產的拍賣，否則「後患無窮」。黃天牧上午鄭重表示，金管會沒有介入，但有「很嚴肅」告知主管機關審查上的重點與審查上的條件。

至於之前傳出花旗銀行要求參與實地查核的潛在買家簽署承諾書，不能雇用花旗的員工，立委詢問是否有這件事？要求金管會要強入介入不得違反我國勞工法令，也不能聽其片面之詞。

黃天牧回應，有請花旗董事長、總經理上周五（22日）來金管會了解狀況，是有一些溝通地方沒有做好，金管會會就這部份的法令意見要了解，也跟勞動部連絡，就這部份皆了解真相中。一開始立場就是要求要維護客戶與員工的權益，會依法辦理。

至於立委賴士葆問花旗是不是很不給金管會面子，曾銘宗也批評「花旗根本沒把金管會放在眼裡」，對外公布要賣消金業務前一天才告知金管會？黃天牧證實，金管會確實是在發布前一、二天才知道，台灣子公司總經理有跟金管會說明。黃天牧說，當然希望花旗愈早告知金管會愈好，但花旗可能也有其商業機密跟美國上市不影響股價的考量。

至於賴士葆追問，若花旗銀行要求買家不得雇用花旗員工若屬實違法，是不是可能賣不成？金管會的手段跟工具為何？黃天牧表示，金管會不會做這個結論，但會在審查過程中考慮。會要求花旗銀行釐清，做為審查考慮的事項。