為未來種一棵樹 中信認養臺版撒哈拉1千株樹苗

鄰台61線西濱快速道路、多座白色風力發電機佇立其中，桃園草漯沙丘有「臺版撒哈拉」之稱，綿延8.1公里的沿海沙漠是臺灣最值得守護的美麗海岸。今（23）日天氣濕冷，逾百位民眾風雨無阻，前往草漯沙丘種下保護海岸線的黃槿與木麻黃，用實際行動響應「為未來種一棵樹」。

中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）支持願景工程基金會「為未來種一棵樹」倡議，認養桃園草漯沙丘地質公園內新植樹木共1,000株，號召近百人前往種下具耐鹽、耐旱、耐強風特性的黃槿與木麻黃，運用樹苗保姆「水寶盆」做為蓄水容器，蓄滿水後藉著虹吸原理供水給植物根部，日後水寶盆外殼腐爛也會成為天然有機肥，共創永續環境。出席活動的中國信託銀行公共關係暨公益推展處處長林永勝表示，雖然天候不佳，但風雨生信心，中國信託會持續參與海岸種樹活動，對生態保育盡一點力量，更落實企業永續作為。

中信銀行同仁高銘燦是連續第二年參加植樹，平常就會帶小朋友參加淨灘、種樹等活動，可以讓小朋友親身體會，同時也將環境保育觀念向下扎根；同樣也是再次全家參與的中信銀行同仁李志弘說，這幾天天公不作美，小朋友還十分擔心因雨取消，還好如願成行，「真的很開心能如期舉辦，為地球盡一份心力。」去年中信銀行號召同仁參與，在新北市種下1,000株林投與黃槿，存活率逾八成，植株平均長高10公分，透過活動執行單位慈心有機農業發展基金會定期維護，樹苗長大後能形成天然屏障，保護海岸線不流失。

中國信託身為地球企業公民，持續實踐「節能減碳、環保永續」，不僅認養位於臺北市南港區的三重世貿公園，種下131種蕨類與原生植物，成為臺灣唯一的戶外蕨類生態公園，也致力於推動無紙化的綠色服務，中國信託金融園區更通過國內綠建築評估指標。此次參與在海岸旁種樹活動，未來也將透過更多元的形式，與客戶、同仁一起投入綠色行動，實踐環境永續目標。