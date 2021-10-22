宏泰人壽未控管關係人交易等疏失 遭金管會裁罰60萬元

宏泰人壽因與他人合建開發不動產，另與利害關係人簽約合建配售，比例高達九成，且有違反合約內容，卻未就分配條件、獲配情形與協議不同提報董事會，金管會認為，宏泰人壽未能落實強化實質關係人交易之監督及控管機制，並確實執行投資後管理作業，且資本適足率控管不佳，有礙經營等風險管理缺失，遭金管會開罰60萬元及七項糾正。

此次開罰理由包括一是宏泰人壽於2019年及2020年間在銷售保險商品前，未辦理費用適足性檢測作業，有保險商品漏未檢測，及提報商品管理小組會議之檢測資訊錯誤，致未查核實際附加費用支出率大於1之商品，並評估採行相關因應措施及必要之調整修正。

二是宏泰人壽辦理不動產合建開發作業，就合建方於2019年11月另與實質利害關係人簽訂合建分售契約，且實質利害關係人參與合建分配比例近9成，惟了瞭解檢視其簽約內容、是否違反該公司與合建方之合約約定、有無影響公司權益，及未重新評估議定合約，核有有礙健全經營之虞。

三是該公司辦理不動產合建分配作業，未就分配條件、獲配情形與協議不同等提報董事會及分析影響，及未依協議進行結算，並定期控管全案銷售進度，核有有礙健全經營之虞。

四是該公司辦理資本適足性管理作業，董事會未充分認知資本可能不足之風險，及舊制RBC臨界法定標準，且試算新制RBC低於法定標準，未評估影響程度及提出因應措施，並建立控管機制，以及RBC自行評估作業未將實際營運結果納入考量，核有有礙健全經營之虞。

五是宏泰人壽辦理風險胃納及風險限額管理作業流程有多項缺失核有有礙健全經營之虞。

六是該公司辦理資產配置之規劃及檢討作業，未檢視個別投資項目之配置及實際部位資訊，且有投資項目逾配置額度未予追蹤檢討，核有有礙健全經營之虞。

七是該公司辦理不動產合建開發作業，與合建方約定之工程進度較提報董事會時程落後，且合約未明定各工程作業階段具體時程，核有有礙健全經營之虞。

八是該公司內部規範未配合實際作業及法令修訂情形予以檢討修訂，不利法令遵循之落實，核有有礙健全經營。

金管會依據此八項缺失，裁罰核處宏泰人壽罰鍰新臺幣60萬元整，並予以7項糾正。

金管會呼籲保險業辦理資金運用，應強化實質關係人交易之監督及控管機制，並確實執行投資後管理作業，以確保公司權益及穩健經營。保險業應確實辦理資本適足性管理作業，及落實風險胃納與風險限額控管機制，以強化風險承擔能力及清償能力。