神基董座黃明漢 獲頒傑出企業領導人獎項

第23屆國家建築金質獎暨第18屆「國家品牌玉山獎」是國內具公信力，規模最盛大的建築業以及企業獎項，頒獎典禮昨(21)日在國泰金融會議廳舉辦，吸引全國數百位產、官、學界菁英代表齊聚一堂。神基投控（3005）董事長黃明漢獲頒國家品牌玉山獎「傑出企業領導人」獎項，並拿下該類別全國首獎的殊榮。

國家品牌玉山獎」主辦單位每年邀請產、官、學界專家依「品質、品牌、品味」等面向選出得獎者，是極具指標性及公信力的獎項，獎項類別包含「傑出企業」、「最佳產品」、「最佳人氣品牌」、以及「傑出領導人」4項，全國首獎為該獎項最高榮譽獎，為激勵台灣優質企業、產品、品牌及領導人樹立國家品牌優良形象而設立，促使台灣產業更加蓬勃發展，提升國際能見度與關注度。

神基投控在黃明漢帶領下，開啟Getac國際品牌事業推廣，進軍歐美市場，搶進國際強固型電腦前三大品牌。另一方面，他憑藉敏銳的商業洞察力以及對產業趨勢的掌握度，引導綜合機構事業群暨汽車事業群策略聚焦，發展差異化技術以及自動化製程保持獲利。

神基（3005）自2013年以來營收連年增長，保持獲利。2020年在新冠疫情以及中美貿易衝突的紛爭下，營收達到新台幣278億元，創下14年來新高；稅前獲利突破32.41億元，刷新公司成立以來的新紀錄。2021年3月公司市值突破394億元，相較2011年成長488%。除了獲得國家品牌玉山獎全國首獎殊榮，不久前黃明漢亦獲頒哈佛商業評論雜誌評選為全台灣100強執行長獎項，肯定其卓越的經營能力與優良的經營績效。

黃明漢表示，感謝評審給予國家品牌玉山獎全國首獎的殊榮，這是對神基投控的一大肯定，代表全體神基員工共同努力的成果，證明我們專注客戶體驗，致力為客戶創造價值的信念獲得認同，締造了良好的經營績效。未來我們也會持續努力提升Getac品牌的影響力，追求企業優化的同時，從材質、設計、技術、製程多管齊下推出更多新型低碳的解決方案，展現神基投控在企業韌性與企業永續發展的競爭力。