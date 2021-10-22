2021國家品牌玉山獎揭曉 日盛證券獲七項大獎

日盛證券榮獲2021年第18屆國家品牌玉山獎傑出企業類、最佳產品類及最佳人氣品牌類等共七項大獎，肯定日盛證券數位轉型與永續創新的成果。

日盛證券表示，近幾年積極整合內部資源，以數位化與大數據分析為本，應用於財務報表、市場資訊、投資方法等多面向，提供投資人完整投資解決方案、創新商品與便利的投資工具，獨家研發「合理股價-股價決策系統」、「定期定額條件單-智能下單系統」、「全球優異結構型商品互聯網交易系統」及「比例保護型買權結構型商品」共獲得四項「最佳產品類」獎 ，「股票拍立得-隨拍即篩系統」及日盛投顧「魔球一號」獲得「最佳人氣品牌」獎。

為滿足許多股市新手的需求，投資人可將本次在日盛Online投資王APP中三個獲獎功能，股票拍立得、合理股價與定期定額條件單整合成一個完整投資解決方案。投資人於日常報章雜誌中看見法人推薦的「十五檔填權息常勝軍」或「十檔營收創高股」等訊息，可以透過「股票拍立得」一次擷取加入自選股，再使用「日盛合理股價」判斷出哪些股票低於合理股價，最後可使用最長預設六個月的「定期定額條件單」來分批買進降低投資風險，加上每日的盤後交易投資通知訊息，讓投資人清楚掌握委託單狀況，輕鬆執行交易策略，讓投資更有紀律。

日盛證券表示，在這個資訊爆炸的時代，投資人如何運用創新的行動整合平台結合大數據分析，於眾多類股中快速挑出具投資價值的黑馬股，這必定是未來券商的決勝戰場，而連年獲得國家品牌玉山獎肯定就是日盛證券服務廣大客戶的滿意度回饋。展望未來，日盛證券將持續開發領先業界的投資工具，提供投資人全方位的金融服務。