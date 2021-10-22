國家品牌玉山獎 台灣人壽榮獲七項肯定

中國信託金控子公司台灣人壽獲獎連連！昨(21)日再度憑藉著卓越的經營實力及優化客戶體驗的創新能力，不僅五度榮獲「傑出企業類」全國首獎，今年再獲「最佳人氣品牌類」全國首獎雙項殊榮，並以「理賠智能前台」、「TeamWalk職場健康管理App」、「台灣人壽年年雙享醫療終身保險」榮獲三項「最佳產品類」玉山獎，展現台灣人壽邁向永續經營保險公司的具體作為備受肯定。

台灣人壽表示，去年爆發新型冠狀病毒(COVID-19)疫情，改寫全人類的生活，不只是出門須戴口罩、保持社交距離，更造成經濟嚴重衝擊，台灣人壽以縝密風險控管能力，精準的投資操作，並以全方位顧問式行銷顧問，精準掌握客戶需求，透過虛實通路間以數位工具及服務打造客戶順暢有感的服務體驗，再創獲利新高，而獲頒「傑出企業類」及「最佳人氣品牌類」雙項全國首獎。

同時獲玉山獎肯定的「理賠智能前台」專案，為提供保戶最佳理賠服務為目標，特提供保戶「龍e賠一拍就匯」、「eClaim理賠區塊鏈」、「ibon便利賠」及「理賠聯盟鏈」，此四種數位理賠申請服務，讓各族群保戶申請理賠更便利，並建立理賠標準模型，達成疾病及手術判斷一致性，公平對待每一個保戶，達成自動受理，完成快速理賠第一站。

「TeamWalk職場健康管理App」以打造健康職場環境出發，為團險企業客戶推出的手遊型App，提供企業以遊戲方式激勵員工揪團運動，不僅有效達成團體運動目標，提升員工福利與生產力，更協助企業達成ESG永續目標，結合團險及外溢保單，可促進員工健康，更提供保費回饋給公司及員工，以降低企業團險成本。

為響應政府政策，讓保險回歸保障本質，並朝提供國人周延保障的目標前進，「台灣人壽年年雙享醫療終身保險」，透過提供終身醫療保障、未住院無理賠回饋保險金及身故或保險年齡達111歲可退還所繳保費，一次滿足安、穩、傳三大功能，打造完整防護網，兼顧醫療及壽險保障，亦受評審團認同獲獎。

台灣人壽期許成為讓客戶一生信賴，永續經營的保險公司。而且要將客戶的信賴，從這一代傳承到下一代，做到全面守護、代代相傳。將以共創共好的理念建構「永續信賴 豐富未來」的願景，實踐企業永續。

落實精進公司治理、維護金融穩定、推動環境永續、提升員工福利、發展普惠金融及建立優質客戶關係與社會參與，在ESG所努力的每一步，都將成為客戶、大眾信賴我們的基石，也以此作為邁向永續經營的動力。