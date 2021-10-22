快訊

秋冬Delta突變「AY.4.2」肆虐歐洲 陳時中：大意不得

富邦金董事長蔡明興證實為Delta個案！ 病況穩定治療中

2021台灣永續行動獎 新光銀行獲銀獎肯定

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
行政院副院長蔡其昌（左）頒發獎牌予新光銀行總經理謝長融（右）。圖／新光銀行提供
行政院副院長蔡其昌（左）頒發獎牌予新光銀行總經理謝長融（右）。圖／新光銀行提供

2021首屆TSAA台灣永續行動獎，日前於台北圓山大飯店盛大舉辦頒獎典禮，新光銀行展現聯合國永續發展目標（SDGs）成果，以「新光銀行點亮金融教育 科技助力金融包容」SDGs４教育品質，榮獲台灣永續行動獎社會共融－銀獎肯定。

新光銀行總經理謝長融親自到場代表受獎，顯示新光銀行以具體行動致力改善偏鄉弱勢、社會包容等課題，促進社會共融，獲得外部評審高度肯定。

謝長融表示，弱勢學童往往會因為缺乏金融知識教育，容易產生錯誤金錢觀念，若不適時導正，成長過程中容易偏差，將造成惡性循環，也將對社會產生莫大的影響。

新光銀行連續五年推動新光小小理財家-金融知識宣導計畫，運用核心能力，透過企業志工為偏鄉及弱勢學童傳達金融教育知識，實踐普惠金融精神，自行設計研發VR虛擬實境普惠金融教學系統，運用科技力實現數位共融力量，讓學童接軌數位金融與實體金融，有效提升金融理財素養。

新光銀行走進校園，推動校園數位銀行專案，學生藉由好的表現或成績可以獲得校園幣作為獎勵金，學生還擁有個人存摺，可以到校園銀行把校園幣存入帳戶內，且由學生擔任實習行員，學校老師從旁指導，帳戶內的校園幣還可至福利社購買物品。

新光銀行志工親赴學校舉辦金融教育及趣味闖關遊戲，將金融體驗落實於學校教育與實際生活中。

新光銀行未來將持續在營運績效、公司治理、企業社會責任、環境永續等面向繼續向上，深耕在地穩健經營，持續提供更優質的金融服務，運用核心能力關懷社會，讓「光」照耀每個角落，無所不在。

新光金控

延伸閱讀

「理財就是理生活！」看數位金融如何改變日常、養成富腦袋?

理財起手式：為自己準備另一個錢包！手機裡的週轉金給你靠！

5分鐘就有一天薪水！男上班買比特幣賺翻 離職後竟入帳千萬

新光銀行五年內志在一線銀行之列

相關新聞

國家品牌玉山獎 新光人壽傑出服務奪全國首獎

第18屆國家品牌玉山獎本周四（21日）舉行頒獎典禮，新光人壽一舉拿下傑出企業、最佳產品、最佳人氣品牌，總計五座獎項，其中...

2021國家品牌玉山獎揭曉 日盛證券獲七項大獎

日盛證券榮獲2021年第18屆國家品牌玉山獎傑出企業類、最佳產品類及最佳人氣品牌類等共七項大獎，肯定日盛證券數位轉型與永...

國家品牌玉山獎 台灣人壽榮獲七項肯定

中國信託金控子公司台灣人壽獲獎連連！昨(21)日再度憑藉著卓越的經營實力及優化客戶體驗的創新能力，不僅五度榮獲「傑出企業...

2021台灣永續行動獎 新光銀行獲銀獎肯定

2021首屆TSAA台灣永續行動獎，日前於台北圓山大飯店盛大舉辦頒獎典禮，新光銀行展現聯合國永續發展目標（SDGs）成果...

國家品牌玉山獎 統一證券旗艦ETN大放異彩

第18屆國家品牌玉山獎頒獎典禮昨(21)日於國泰金融會議廳舉行，統一綜合證券(2855)兩檔旗艦ETN-統一特選價值成長...

元富證券 獲國家品牌玉山獎三項最佳產品肯定

新光金控（2888）旗下元富證券投入數位金融發展備受肯定，今年再度以「元富智能客服Chatbot聊天機器人」、「元富智能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。