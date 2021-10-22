2021台灣永續行動獎 新光銀行獲銀獎肯定

2021首屆TSAA台灣永續行動獎，日前於台北圓山大飯店盛大舉辦頒獎典禮，新光銀行展現聯合國永續發展目標（SDGs）成果，以「新光銀行點亮金融教育 科技助力金融包容」SDGs４教育品質，榮獲台灣永續行動獎社會共融－銀獎肯定。

新光銀行總經理謝長融親自到場代表受獎，顯示新光銀行以具體行動致力改善偏鄉弱勢、社會包容等課題，促進社會共融，獲得外部評審高度肯定。

謝長融表示，弱勢學童往往會因為缺乏金融知識教育，容易產生錯誤金錢觀念，若不適時導正，成長過程中容易偏差，將造成惡性循環，也將對社會產生莫大的影響。

新光銀行連續五年推動新光小小理財家-金融知識宣導計畫，運用核心能力，透過企業志工為偏鄉及弱勢學童傳達金融教育知識，實踐普惠金融精神，自行設計研發VR虛擬實境普惠金融教學系統，運用科技力實現數位共融力量，讓學童接軌數位金融與實體金融，有效提升金融理財素養。

新光銀行走進校園，推動校園數位銀行專案，學生藉由好的表現或成績可以獲得校園幣作為獎勵金，學生還擁有個人存摺，可以到校園銀行把校園幣存入帳戶內，且由學生擔任實習行員，學校老師從旁指導，帳戶內的校園幣還可至福利社購買物品。

新光銀行志工親赴學校舉辦金融教育及趣味闖關遊戲，將金融體驗落實於學校教育與實際生活中。

新光銀行未來將持續在營運績效、公司治理、企業社會責任、環境永續等面向繼續向上，深耕在地穩健經營，持續提供更優質的金融服務，運用核心能力關懷社會，讓「光」照耀每個角落，無所不在。