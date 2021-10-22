國泰產險、國泰證券 獲國家品牌玉山獎全國首獎殊榮

第十八屆國家品牌玉山獎21日於國泰金融會議廳舉行頒獎典禮，國泰產險以業界首創電商式投保平台「BeSafe享出門」，創新概念獲得評審肯定，獲得「最佳產品類」全國首獎殊榮，國泰產險並已連續二年獲得「最佳產品類」的獎項。面對數位浪潮來襲，國泰證券持續秉持著「以客戶需求為中心」的服務理念，榮獲本屆國家品牌玉山獎「傑出企業獎」全國首獎，此為國泰證券第六度獲得國家品牌玉山獎榮耀肯定。

為符合近年來創新保險商品趨勢，國泰產險本著「從用戶需求出發」的核心概念，BeSafe電商式投保平台除了提升用戶購買體驗外，更因應全新生活型態，結合場景生態圈夥伴打造創新保險商品，並透過與各式場景業者合作，使消費者在有需求的時刻，可以更便利地取得適合自己的保險商品。

此外，透過數據串接方式，開發創新商品模式，使得保險商品收費模式可更加方便且合理，讓消費者將錢花在刀口之上。舉例來說，BeSafe電商式投保平台上所販售之「高速公路碰撞險」是台灣首創以高速公路里程計費的保險，打破傳統產險以年計費的費率結構，商品以里程計費，投保時在取得客戶同意的前提下，直接連結高速公路eTag紀錄，開多少扣多少，5000公里保費只要165元。

國泰產險將保險網站以電商思維重新設計，搭配大量的圖片、淺顯易懂的文字，以「情境」包裝產品，使消費者能直覺的看懂保障範圍，卡片式的呈現方式，消費者可以擁有「宛如在Netflix上選片」的體驗，消費者只要將所需保險放進購物車，就能一次結帳，顛覆過往投保模式。達到「無痛投保，有感服務」是BeSafe設計流程的中心思想，讓消費者可以體驗到最新、最流暢的服務流程。

此次獲得國家品牌玉山獎對於國泰產險為一大肯定，除展現出國泰產險領先創新的標竿形象外，更針對不同市場挖掘新的需求缺口，積極研發各類具競爭力的商品，提供保戶多元選擇，並配合科技化的全球趨勢，將科技融入保險之中，讓客戶可以更便利地購買保險。

國泰證券秉持著「以客戶需求為中心」的服務理念，提供深入人心的數位服務，成功擄獲客戶「心佔率」。至今，國泰證券在小額投資領域享有重要品牌聲量，舉凡台股定期定額及海外股債小額投資皆洞悉客戶需求，已成為國內券商於海內外投資領域，力行普惠金融理念的重量級領導品牌，獲頒本屆國家品牌玉山獎「傑出企業類」全國首獎，此為國泰證券第六度榮獲國家品牌玉山獎肯定。

國泰證券表示，有鑑於近年來全球低利率環境、疫情因素及經濟復甦帶來的物價上揚通膨等議題，顯示資金尋找更好出路，仍是普羅大眾持續關注的話題。國泰證券希望協助更多小資族，小錢也能透過長期規律投資累積出一桶金。國人透過國泰證券台股定期定額服務，投資布局可望跨足海內外股債商品，長期下來，不僅存到一桶金，財富自由的理想境界亦不遠。

國泰證券亦持續觀察投資人的需求，除了提供台股前五十權值股等大型藍籌股做為台股定期定額扣款標的，並持續優化，截至目前，共計提供85檔股票及77檔ETF，標的涵蓋海內外各產業別、股票到債券性質。更因為切中小額投資人的需求，國泰證券台股定期定額扣款金額持續成長，不斷刷新自己的紀錄，目前單月市占率已經達到近「四成」表現。除了台股經紀服務，國泰證券在複委託領域也持續關注投資人需求，今年6月，國泰證券領先同業提供美股即時報價服務，協助國人投資美股零時差；此外，「小額債券App」亦提供投資人平衡資產配置的全新選擇。

國泰證券表示，從客戶需求為出發點，一直是公司最重要的經營理念，更是券商應盡的一份普惠金融企業社會責任。感謝國家品牌玉山獎全國首獎肯定，背後亦是對於客戶服務的承諾，未來將持續了解投資人的需求，提供其相應的數位證券服務，為市場建構全方位涵蓋海內外、股票到債券的數位投資平台，力行普惠金融的企業責任，為員工、客戶及企業創造三贏的局面。