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市民永續公司 將透過創櫃板辦理登錄前籌資

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

櫃買中心創櫃板再添生力軍，市民永續股份有限公司(產業類別：其他)將於11月2日透過創櫃板辦理登錄前的籌資。市民永續(股)公司主要以區塊鏈與空間資訊技術為核心，協助企業建置商業管理服務，依照企業客戶所屬產業自律準則建立相關智能合約標準範本，開發應用系統模組予企業客戶使用，並針對跨系統整合需求，提供企業解決方案，目前已推出企業員工共乘減碳服務、產業自律協約平台和企業公益儲蓄銀行等三項服務。

市民永續(股)公司將自10月26日起揭示其籌資資訊，並於11月2日起進行投資人認購及繳款作業。投資人可至「櫃買市場業務宣導網站」( https://dsp.tpex.org.tw )之「創櫃板公司」頁籤，點選「認購籌資資訊」項下的「辦理中籌資資訊」，即可查詢該公司籌資資訊，並可進入「創櫃板公司籌資系統」進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證(即一般股票使用之網路下單憑證)登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。

認購 創櫃板

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