凱基慈善基金會助學童 營養早餐愛心滿滿

凱基證券贊助之凱基慈善基金會長期協助弱勢學生，從協助就學到營養補給，幫助孩子們安心在學校學習並健康成長。凱基慈善基金會從104年開始展開「愛，從早開始」營養早餐計畫，針對臺東、嘉義等弱勢學生提供營養早餐補助，讓家庭經濟困難、父母或祖父母無法照顧的學童能夠吃飽上學，新學年開始已補助400多萬元，幫助約500名弱勢學童，持續七年來共協助3,000多名弱勢學童。

弱勢學童的營養早餐不只是份早餐，背後支撐著每個受補助的孩子不一樣的境遇，例如在臺東有一家四兄弟為隔代教養，但祖父母年事已高，已經沒有從事經濟生產之能力，僅靠著在家門口擺攤過日，每天收入不到200元，早餐即使能為孩子們準備，四兄弟大多也是一人一片吐司。凱基慈善基金會贊助的早餐讓孩子能夠吃飽補充營養，四兄弟上學也因為吃過早餐精神好，改善了上課不專心的情況。

學校老師讚譽凱基慈善基金會提供的營養早餐為「快樂早餐」，因為這頓早餐對低年級學童特別有吸引力，不但穩定了孩子上學的情緒，也使發育成長不會大幅落後同儕；另一方面，弱勢學生原本因為空腹飢餓精神不佳，影響到學習狀況，早餐飽足後上課充滿元氣、學業也明顯進步。凱基慈善基金會的營養早餐協助，就像在孩子心中種下一顆種子，希望將來他們長大也能懷抱同樣的心情，進一步學習手心向下、分享愛心。

為讓弱勢學童不但能吃得飽，還要能吃到營養，凱基慈善基金會不定期到學校去了解小朋友使用營養早餐的情況，從早餐形式、內容品項、到孩子與學校需求，務求兼顧早餐的營養與美味。學童則表示相當珍惜這份餐點，用餐時樂喊「每天都把早餐吃光光！」絕不浪費，因為有了早餐就不會餓肚子，也有力氣上課，對於每天能夠享用這頓營養早餐，流露出幸福快樂的心情。

凱基慈善基金會執行長曾錦隆表示「看到孩子們開心地吃早餐，吃飽後元氣滿滿去上課，是基金會最高興的事！」。凱基慈善基金會這項被老師稱為「快樂早餐」的營養早餐計畫，110年度至今共計補助臺東縣、嘉義縣共33所學校，近千名弱勢學童營養早餐，期望小朋友都能安心上課，快樂健康成長。