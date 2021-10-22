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元大集團全方位服務 橫掃國家品牌玉山獎九大獎項

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
金融創新領頭羊元大集團全方位服務，橫掃「國家品牌玉山獎」九大獎項。(元大金控/提供)
金融創新領頭羊元大集團全方位服務，橫掃「國家品牌玉山獎」九大獎項。(元大金控/提供)

第18屆國家品牌玉山獎昨(21)日舉行頒獎典禮，元大金控（2885）旗下子公司囊括九大獎項，元大證券獲傑出企業獎、最佳人氣品牌獎-投資先生APP、最佳產品獎-策略交易平台及最佳產品獎-台股領航ETN，其中傑出企業獎更獲頒全國首獎最高榮耀肯定；元大銀行獲傑出企業獎、最佳產品獎-全通路財富管理體驗、最佳人氣品牌獎-元大校務網；元大人壽獲最佳產品獎-親愛貝比終身醫療健康保險。

元大證券以「投資先生APP」奪下最佳人氣品牌獎，自2018年9月上線以來即廣獲好評，累計280萬人次下載使用，並獲12項專利、11項大獎肯定，而透過「投資先生APP」完成的交易量更突破11兆元。

奪下最佳產品類獎的「策略交易平台」以跨平台雲端服務，電腦與手機等多元方式，提供對策略交易有興趣的投資人多方、空方及中長期套裝策略，透過客製化調整策略條件與參數，幫投資人盤中監控，讓投資人隨時掌握投資契機。為了讓小資族能參與股市交易，元大證券特別發行「台股領航ETN」，追蹤15檔台股各產業龍頭股票漲跌及追蹤指數漲跌，從2020年11月2日發行上市後至今，即創造出最高56%的漲幅報酬，更獲頒玉山獎最佳產品獎殊榮。

元大銀行具有資本充足與資產品質良好的優勢，及落實風險控管及法令遵循機制，2020年新冠肺炎疫情期間，雖外部經營環境劇烈變化，仍可兼顧風險與收益，加強深耕客戶往來的深度與廣度，擴大各項業務承作，獲得「傑出企業獎」殊榮；元大銀行善用線上金融服務優勢，提供客戶一站式「全通路財富管理體驗」，為照顧小資族與年輕世代理財需求，設計普惠金融商品，推出優質基金百元投資、日日扣服務，與線上申購優質基金定期定額終身0元手續費優惠專案；元大銀行致力推動「校園行動支付」計畫，提供便利學雜費代收服務平台、擴展應用支付場域，滿足校園非現金支付管道的需求，僅需掃描QR Code，即可使用最接地氣的校園金流服務，也獲得最佳產品與最佳人氣品牌獎肯定。

元大人壽多年來持續專注於嬰兒險市場，今年新推出「元大人壽親愛貝比終身醫療健康保險(JO)」是業界首創第一張胎兒專屬的終身醫療險，也因為這份想要照顧保戶及其家人的用心，讓「元大人壽親愛貝比終身醫療健康保險(JO)」拿下「最佳產品類」獎項殊榮，該保單的保障內容涵蓋特定疾病、住院醫療、住院手術、1~6級失能、重大燒燙傷與癌症保險金等，提供準媽媽為孕中的胎兒投保，待孩子出生後，新手爸媽在忙碌之際，不須再為子女的醫療險規劃而傷神，更不用擔心新生兒因先天體況等問題，成為保險拒保或延期承保的對象，實為懷孕期間即可超前布署的安全防護盾。

元大金控 保險金

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