花旗銀消金案勞資爭議 工會向金管會遞陳情書

花旗（台灣）銀企業工會今（21）日再向金管會遞交陳情書，認為花旗銀在10月18日寄出的「交易獎金確認同意書」，其中要求員工須履行包含禁止負評、不得損及其利益、拋棄請求權等條款，損及員工權益，並且將讓工會力量間接削減。對此，花旗銀尚未有回應。

金管會銀行局今日再度指出，花旗近期的勞資糾紛，涉及勞動主管機關，金管會將等待花旗銀向金管會提出說明後，與勞動主管部門共同督促花旗銀，保障員工權益。

工會今日向金管會遞交的陳情書，內容希望花旗銀可以遵守兩點。第一，解除禁止員工向外部尋求意見限制，並延長審閱期至30日；第二，恪守工會法35條，因如果員工簽署「交易獎金確認同意書」，可能間接削減工會力量，有違工會35條立法精神。

根據工會提出的內容，指出花旗銀18日出寄出「交易獎金確認同意書」，提出領取交易順利獎金的條件，洋洋灑灑寫出四大頁。

根據工會提供資料，內容涵蓋：員工需履行花旗訂立之條款(原文大略如下:員工需先簽署花旗的棄權同意書(該棄權同意書實際內容不明，目前未提供)，包括同意對花旗集團所有請求權概括性拋棄、員工應履行保密及禁止負評義務、員工行為不得損及花旗之利益、員工同意有【參與不當行為】、【違反花旗慣例】、【違反對花旗可能負有之其他義務】等多項失權事件得扣減或不支付獎金、員工領取獎金後花旗有權於12個月內在最大範圍內扣除…等)。

文中並規定員工於10日內回覆同意與否，否則視同放棄。

工會認為，花旗在通知信函中甚至明文禁止員工對外散布交易獎金確認同意書，無疑禁止員工向外部尋求法律或專家意見，在一般員工不具法律背景而時間多以「繼續支援公司業務」為主，此郵件要求10日內決定是否同意此等條件，否則視同放棄，花旗是否有意在資訊不對稱之情況下，迫使員工礙時間壓力而簽署全由花旗單方解釋之不明確條款，實有疑慮。

金融業界面對花旗銀勞資爭議，認為此案波及到的是花旗銀在台消金案出售進度，買家有可能因勞資爭議未解，希望花旗銀先解決內部問題。