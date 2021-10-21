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54萬人搶富邦金現增 中籤每張賺近1.59萬元

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

富邦金（2881）為併購日盛金（5820）籌措資金，辦理現金增資與丙種特別股，拿出10%公開承銷，因承銷價訂58.9元，跟市價間折價不少，吸引不少年輕投資人搶「抽籤」，今（21）日結果出爐，共計有54萬7,429件申請，中籤率9%，假設以今日收盤價74.8元計算，一張相當賺近1.59萬元。

富邦金董事長蔡明興驚傳16日返台在機場檢驗時確診新冠肺炎，19日才納入境外移入感染案例，期間公司股價從75.1元，小幅修正至今日收盤價74.8元，並沒有太劇烈跌勢。公司也表示，董事長目前健康狀況良好，公司營運及各項業務不受影響，董事長職務將由董事蔡明忠代理。

相較於董事長染疫，一般投資人更關心此次富邦金現增中籤情形。富邦金為併購日盛金進行增資，發行普通股及丙種特別股，19日是申購截止日，但加上T+2交割日後，今日進行公開承銷抽籤，據台灣證交所資料顯示，每人限申購1張，此次總計合格申請件數達54萬7,429件，實際承銷張數為4萬9320張，因此中籤率為9%。

至於富邦金丙種特別股今日也同樣拿10%公開承銷抽籤，總計要抽3萬1666件，實際申請合格件數僅2萬5,580件，中籤率是100%。因特別股主要賺的是固定收益的利息，不像股價有潛在價差可賺，因此有興趣的以法人為主。

富邦金此次雖吸引高達54餘萬人搶標，實際中籤率9%，在現增承銷抽籤中已屬表現不俗，但相較新股IPO上市仍不算很低。近期包括全訊、宜新實業新股上市前的公開承銷，中籤率僅0.81%與1.16%。中籤率愈低，代表新股蜜月行情有機會愈好。

富邦金

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