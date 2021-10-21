中信金62億台中漢神洲際購物中心 29日開工動土

備受矚目的中信金（2891）62億元台中洲際棒球園區娛樂商城開發案，正式定名為「漢神洲際購物中心」，營建工程由大陸工程順利得標後，全案訂10月29日舉行開工動土典禮，目標2024年完工營運。

台中洲際棒球園區娛樂商城開發案，工程一延再延，主要受新冠疫情及營建成本大幅上揚影響；業界說，此案原訂投資金額約62億元，但以目前市場現況，初估總投資金額將超過70億元。

近期台中百貨零售市場陸續傳出環球購物中心、ATT烏日百億購物商場喊停的利空消息，漢神洲際購物中心的開工動土，可望為市場注入一劑強心針。

另外，號稱全台高鐵站區最大招商案的高鐵台中站「超級娛樂購物城」開發案，由廣三SOGO百貨主導的第一大國際取得最優申請人資格，全案預計11月簽約，初估總投資額逾200億餘元。

中信金在2015年接手台中洲際棒球場運動產業園區ROT暨BOT開發案，由旗下台灣人壽與麗明營造合作，共同成立午資開發主導整個投資案。台壽持有午資開發99%股權，麗明營造持股1%。

目前，午資已在洲際棒球場旁興建一座「迷你蛋」及一棟立體停車場；迷你蛋有好運來洲際宴展中心等業者進駐。另一方面，中信金也確定與國揚集團旗下漢神百貨合作，共同開發經營購物中心。

漢神洲際購物中心基地位於北屯崇德路與環中路口，午資開發初步規劃在洲際棒球場旁平面停車場興建地上七樓、地下二層商場建築，預計引進多元餐飲、宴會、娛樂購物、超市及影城等業種，營業面積逾3萬坪。

目前已知國揚（2505）集團旗下除漢神百貨外，漢來美食的宴會廳、漢來海港、漢來軒、漢來上海湯包、小火鍋及漢來蔬食等六個餐廳品牌都將進駐，未來也將積極招商。