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網路投保康健人壽傷害險 每天不到1元擁百萬保障

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
康健人壽推出網路投保意外險商品，符合疫情期間的零接觸需求。圖／康健人壽提供
康健人壽推出網路投保意外險商品，符合疫情期間的零接觸需求。圖／康健人壽提供

根據衛生福利部統計，壯年族群身心障礙人口數高居全國第二，台灣人平均需要仰賴他人照顧至少八年，顯示意外不單只是個人的事，更關乎周遭家人的幸福和生活品質。

康健人壽近期推出「e路相挺」網路投保傷害保險，以及e路相挺網路投保意外失能扶助保險附約，投保民眾在發生意外導致重大失能時，可持續獲得100個月的保險金給付，最低一天花費不到1元，一年337元，就可擁有百萬意外保障。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴（Tim Shields）表示，康健人壽長期以來致力於提供國人所需的保障方案，除了疫情所衍生出的相關健康問題，意外傷害和失能也是國人不可忽略的風險。

康健人壽特別推出網路投保意外險商品，讓民眾透過手機或電腦即可輕鬆完成投保，符合疫情期間的零接觸的需求。

商品設計簡單易懂、費用也親民，鼓勵更多民眾幫自己和家人建構起財務後盾，對抗未來不確定性，迎接更健康、更幸福、更安心的未來。

康健人壽的e路相挺網路投保傷害保險，透過手機或電腦即可一指輕鬆完成投保，不僅擁有簡單易懂的保障內容，不分年齡、性別、職業，保戶一天花費不到1元，一年337元，即可享有超值型方案提供的意外險最高總保障120萬元，低保費即可擁有高保障。

e路相挺網路投保傷害保險，提供意外身故加意外重大失能雙重防護，保證100個月額外安心補貼，補足失能期間無法工作時的缺口。

若需更健全的保障則可選擇較完善的方案，例如選擇保額100萬元、以及意外失能扶助保險附約保額2萬元的尊爵型方案，年繳保費為1，947元，當從事戶外活動摔傷，不幸造成一下肢髖、膝及足踝關節均永久喪失機能（意外第六級失能），導致工作受到影響，即可獲得50萬意外失能保險金（100萬元×第6級失能給付50%=50萬元），以及未來持續100個月的意外重大失能保險金（2萬元×持續給付100個月=200萬元），加起來高達250萬元，讓保戶安心療養復健並補足薪水缺口，讓家庭經濟影響程度降到最低。

即日起至至2021年12月31日止，參加活動即可享有以下好康：

一、註冊康健人壽網路投保會員成功，即可享有全家購物金30元。

二、分享給兩位朋友註冊成功，即可多享有全家購物金30元，每人最高可享全家購物金60元。

三、透過指定網路投保路徑投保完成且寄送電子保單成功，可抽全家購物金300元，周周抽300名。

保險金 康健人壽

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