蔡明忠代理富邦金董座期間 金管會三要點盯產金分離

富邦金（2881）董事長蔡明興確診新冠肺炎，由哥哥暨台灣大哥大董座蔡明忠代理董事長一職，遭外界質疑是否違反產金分離原則。金管會今（21）日指出，此次代理符合公司法規定，但是否違反產金分離，銀行局還是會依三要點來實質檢視，包括一、是否為「短期」代理人；二是代理期間是否處理「重大決策事項」，以及三是否涉及「利害關係人交易」，至於何種重大事項不能處理，金管會會視個案檢視。

蔡明興10月16自美國入境在機場採檢確診，但金管會遲至10月19日才收到富邦金的通知，銀行局主秘侯立洋證實，19日才收到重大偶發的通報，不過他說，金管會有要求金融機構一旦有員工確診，需依重大偶發機制「立即」通報，但「立即」到底要多快，並沒有明確規定，因此此次認為富邦金還是有依規定通報。

至於發布重訊是否合規，證期局主秘高晶萍指出，依證交法、交易所重大訊息相關規定來看，公司員工有確診，對股東權益或證券價格有重大影響者，要提前發布重大訊息對外說明，公司一開始評估對財務業務無重大影響，所以當初沒有發布重訊。20日發布重訊是因為媒體報導，必須對重大訊息澄清，交易所評估，富邦金並未違反重訊處理程序規定。

富邦金20日公告並指出「指定」蔡明忠代理董事長，侯立洋說，董事長請假其代理人的指定屬公司治理一環，要依公司法、內部規範辦理，此次代理是依公司法規定，由董事長指定董事代理職務，到底是否暫時代理人要視實際事實而定，代理期間「不該處理重大決策事項」，依富邦金重訊，本次代理屬「短期」，代理內容是否涉重大事項會對外說明，金管會將依說明來檢視。

然而，蔡明忠代理董事長是否有違產金分離原則，金管會是否要求換代理人？侯立洋要看代理期間是否涉「重大事項、利益衝突」，金管會將檢視「實際作為」來判斷。

就通案通報SOP流程來看，侯立洋指出，若董事長確診就要通報，還要依公司法、公司章程等相關程序來設定代理人。一般來說，董總無法執行職務時，可有代理人，但代理有期間限制，例如總經理就限制只能代理三個月，代理人要符合金融負責人相關資格。董事長則由董事會就可改選，不見得需要很久時間。

富邦金公司發言系統則解釋，產金分離原則指的是金融事業與非金融事業不得有董事長、總經理或職責相當之人「互相兼任」之情形。此與依公司法董事長請假或暫時無法執行職務時之「短期代理」，實有不同。

依公司法規定，公司董事長請假，於無副董事長、常務董事時，指定董事一人為代理人，由代理的董事代行董事長職權，以確保公司業務的正常運作。由於本公司並無副董事長或常務董事，董事長此次短期請假乃依上述公司法規定，指定蔡明忠董事代理董事長之職權。短期代理期間若遇有利益衝突情事，亦將依公司法及相關法規進行迴避，原則上將不核決重大事項，以確保公司治理。此次本公司依公司法進行董事長請假之短期代理事宜，為遵照公司法制上的董事長代理制度，實無涉產金分離原則，期不應任加混淆。