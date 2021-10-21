試辦92天最快達標 富邦壽「VIP視訊保」正式獲准開辦

富邦人壽「VIP視訊保」視訊投保服務昨（20）日通過金管會保險局審核正式開辦，試辦92天成功後正式邁向常態化。富邦人壽表示，將持續鼓勵廣大客戶善用「VIP視訊保」，為自己與家人獲取及時保障，繼續將保險服務拓展至全台各個角落。

富邦人壽表示，透過行動投保平台，進行行動身分識別後，完成電子簽名，並以行動繳費、電子化轉帳授權等機制，打造具零接觸、零紙本、零落地等三大特色之VIP視訊保平台，提供客戶即時且迅速的視訊投保服務。

此業務試辦期間吸引20與30世代的青壯族群使用，占比高達64%，且在疫情催化之下，視訊投保險種類型又以終身險比例最高；約有45%，其次為投資型保險的27%、重大傷病險的12%。

此外，富邦人壽表示，善用保險科技積極拓展場景金融服務，亦攜手台北富邦銀行與LINE Pay推出「LINE Pay綁卡繳保費」創新服務，為台灣首家保險公司完成試辦且獲准正式開辦，保戶可透過LINE Pay綁定指定銀行信用卡繳納首期保費，省去填寫信用卡資料的時間，便利省時的創新投保體驗受到保戶青睞。

富邦人壽表示，試辦期間以20與30世代的青壯族群使用最為踴躍，占54.5%，屬於1980年後出生的數位原生世代（Digital Natives），其成長環境方便接觸數位科技，對於新穎的數位體驗也就更願意嘗試；而40世代也占22%，亦顯示民眾對於行動支付管道繳納保費接受度高。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，感謝主管機關對富邦人壽推展創新服務的支持與肯定，將繼續以客戶為中心，善用保險科技致力推動保險服務數位化，「VIP視訊保」和「LINE Pay綁卡繳保費」等服務在今年疫情期間均發揮最佳效益，零接觸的投保與繳費方式，充分落實防疫安全，也正因為這些創新服務貼近消費生活，促使女性保戶更能接受操作新興數位科技，且在女性投保率高於男性，以及家庭經濟重要決策角色的背景下，均受到女性保戶歡迎，使用比例約達六成，未來將持續提供客戶有溫度、安全、便捷又有效率的保險服務。