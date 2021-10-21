傳要潛在買家不得雇用花旗員工 金管會將請花旗說明

花旗銀行將出售在台灣消金業務，但近期卻傳出花旗要求潛在買家須簽訂3年內不得直接或間接招募、僱用花旗銀行員工。金管會銀行局今表示，有收到相關陳情，不管是花旗或買家都應該遵守法定，包含勞動法令，在併購案審核上也會將勞工權益視為審查重要條件；花旗銀行則澄清「與事實不符」，不會阻止員工透過正常管道謀職。

市場傳出花旗銀行潛在買家將在10月底出價，目前潛在買家包含國泰、中信、台新、星展、渣打等，但卻在那之前爆發花旗銀要求潛在買家簽署「３年內不得招募、雇用花旗員工」的承諾書，有看不過的內部員工向全金聯檢舉，此案才爆發。

銀行局主秘侯立洋表示，這涉及花旗銀行與潛在買方間保密契約條款，但就算是契約條款也是要符合法令規定，銀行局已要求花旗銀行必須向外說明以釐清外界疑慮。

侯立洋說，員工是金融機構的重要資產，金管會尊重銀行基於經營策略及市場機制進行併購活動，但必須符合法規，不管是花旗銀行或與參與併購的買方都要符合法令，不應該對社會有不良影響。

目前花旗銀消金部門約有2500位員工，侯立洋也表示，有要求花旗銀應儘速針對勞動法令的合法性，向員工說明清楚、釐清與消除員工的疑慮，花旗也有向金管會表示正持續向員工溝通中。

侯立洋表示，目前花旗還沒有提出相關說明報告，因為是社會矚目的案件，已要求花旗銀盡快提出報告，金管會在收到報告後，會找勞動部了解是否有違反勞動法令的問題。

花旗爆出勞資爭議是否影響後續併購案的審查？侯立洋表示，併購案審查上勞通權益的處理是審查重要事項之一，不管是買、賣方在法律上都要符合法令。

花旗銀行台灣區則回應，對於近來一些關於本行限制員工轉職的不正確且誤導的消息，在此澄清相關陳述與事實全貌不符。誠如本行一再重申，保障員工工作權與發展前景是本行宗旨，所以本行在審酌買家時，始終將買家願意承諾給員工的工作條件和就業保障作為重要考量。同時，本行也尊重所有員工個別的職涯規劃，自從我們宣佈出售消金業務以來，陸續有員工仁轉任其他金融機構，這顯示了花旗尊重、也不會阻止員工透過正常管道謀職的職涯規畫。

此外，今也爆出花旗銀為安撫員工，訂定新的獎金制度，但必須簽署「棄權同意書」，當中要求員工必須履行保密義務，不可對公司有負評或「參與不當行為」，才可以領到獎金。

侯立洋也證實，確實在今天中午收到花旗企業工會的陳情郵件，工會只有說到有這樣的情事，但目前金管會沒有看到同意書內容，針對這樣的承諾事項的適法性要再詳細了解。

這是否與併購案有關？侯立洋說，初步了解所謂獎金確認書是花旗銀的內部規範，員工覺得這樣的規範有爭議，因此向金管會陳情，至於是否跟併購案有關，會再進一步了解。