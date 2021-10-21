花旗銀出售勞資爭議 金管會要求速交報告及三重點

花旗（台灣）銀行要出售在台消金業務，卻跟十多家併購買家簽「密約」，不得挖角或雇用花旗員工，嚴重影響員工求職權益。銀行局今（21）日表示，要求花旗銀行儘速提出報告，並作出三點要求，包括一、保密契約也得符合國內法令；二、參與併購雙方都需保障員工權益且「不應對社會有不良影響」；及三、金管會將會同勞動部一起督促花旗。

花旗銀行出售台灣子行消金業務，正在與潛在買家洽談中，傳出要求曾參與的潛在買家都要簽署保密條款，其中包括不得主動挖角或雇用花旗員工等條款，花旗銀消金部門約有2,500位員工，工作權益受損，透過全金聯向金管會陳情，引發爭議。銀行局主秘侯立洋表示，的確有相關陳情案。

針對花旗銀行爆發的勞資爭議，侯立洋表示，銀行局有三點要求，一是花旗銀員工工作權受影響案，涉及花旗銀與買方簽屬的保密契約條款，但契約條款內容也需符合法令規定，針對外界疑慮，應由花旗銀對外說明、釐清。

二是員工是銀行重要資產，員工要能安心工作，金融機構才能面對客戶、投資人與社會，並穩健經營，金管會尊重銀行經營策略及市場機制的併購活動，但過程中必須要符合政府各部門的法規，參與併購雙方都要保障客戶與員工權益，且不應對社會有不良影響，因此案涉及花旗銀消金部門員工權益，金管會已要求花旗銀應盡速依勞動法令檢視該約定合法性，向金管會提出說明；同時間花旗銀也應向員工說明、釐清疑慮，目前該行持續與員工溝通中。

三是此案涉勞動法令，屬勞動主管機關的權責，但基於政府一體，金管會將待花旗銀向金管會提出說明後，再與勞動主管部門共同督促花旗銀，充份保障員工權益。