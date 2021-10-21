花旗要員工簽棄權同意書 金管會幫解釋：與併購無關

花旗銀行出售消金部門前再傳勞資新爭議！今（21）日傳出銀行為了平息內部員工的反彈聲浪，因此提出了新的「獎金制度」，但要領獎金之前，必須要在10天內，簽署一份「棄權同意書」，引發員工疑慮，今日中午再向金管會陳情。不過銀行局官員今（21）日下午證實有收到陳情，但缺乏明確證據，初步了解「跟併購案沒有關係」，只是內部規範，但會要求花旗說明，並再進一步了解。

銀行局主祕侯立洋證實，今天中午確實有接到花旗銀行企業工會理事長的陳情郵件，表示花旗要求員工簽交易獎金棄權同意書，提及這樣的同意書有一些爭議。金管會已要求花旗銀行妥適處理，且要求該行針對此承諾事項的適法性與合理性向金管會說明。不過目前因為相關內容只有敘述，但沒有明確證據，因此金管會將進一步了解。

此外侯立洋說，金管會並沒有看到那一份同意書。初步了解，這份所謂獎金確認同意書，「跟併購案沒有關係」，本身是花旗內部規範「新修正的獎制度」，新制度要員工先簽同意書，但可能員工對此規範有疑義、爭議，因此金管會會請花旗銀行針對員工疑慮，對其說明，是否有適法性跟合理性的問題，到底是否內部規範有沒有跟併購案有關，則要再進一步了解。

至於到底花旗是何時修正這份獎金制度？金管會官員表示，內部沒有那麼明確，銀行局不是很清楚。目前花旗的消金部門員工大約2,500人左右。

今日盛傳花旗銀行為了平息內部員工的反彈聲浪，因此提出了新的「獎金制度」，並且在18日以內部郵件發送到各員工，花旗人資透過信件向全體員工表示，這份獎金制度的目的是為了「鼓勵員工繼續支援公司業務」，但要領獎金之前，必須要在10天內，簽署一份「棄權同意書」，尤引起花旗員工矚目之處在於，這份棄權同意書要求，必須要同意將所有對於花旗集團相關的「請求權」，全部作「概括式的拋棄」，而且員工要履行保密，且不可對公司有負評，且員工要同意一旦有「參與不當行為」、「違反花旗慣例」、或「違反花旗可能負有的其他義務」時等多項失權事件時，即使是簽了這份同意書，也不見得能拿到獎金，同時，花旗有權力可以在12個月內，把原本發出去的獎金給追回。

對此花旗工會則不滿指出，工會在16日召開成立大會，但資方卻在18日發出這封信，同時這份棄權同意書還要求同仁必須在10天內簽署，條款中英文夾雜非常不清楚之外，限時10天讓員工根本連找法律顧問的時間都沒有，而且上述要放棄的事項非常籠統，全由資方來自由心證認定，實在不公平。

對於花旗在還沒賣出前就有接二連三的勞資糾紛，全國金融業聯合工會總會指出，不論是先前向潛在買家要求簽訂密約來封殺員工向外找工作的權益，逼使員工只能留在原地動彈不得，或是上週花旗新向員工提出要簽署「棄權同意書」的獎金制度，都是前所未見，數十年來國內金融圈的併購案，這些都前所未聞，因此全金聯再向金管會提出呼籲，希望金管會本於主管機關的權責好好了解花旗這些作法是否已嚴重傷害了員工權益保障。