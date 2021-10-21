業者看好虛擬貨幣投資熱！北中實體交易所門市今開幕

國內業者看好虛擬貨幣投資熱，開設網路交易所，近期還有業者在台灣註冊虛擬貨幣交易所滿三周年，今天在台北、台中開辦虛擬貨幣交易所實體門市，並舉辦開幕活動，現場提供交易買賣教學、諮詢服務，以及講座等，吸引投資者到參與。

黃姓投資者說，他投資虛擬貨幣一年多，因為身旁有朋友投資虛擬貨幣風險很高，「繳了很多學費」，有的甚至投資後，無法拿回投資的金額，因此他為此做很多功課，而且慎選虛擬貨幣交易所，一定要選合法合規的交易所比較有保障，現在業者增設實體店面，服務更多元，感覺比較安心。