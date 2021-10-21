業者看好虛擬貨幣投資熱！北中實體交易所門市今開幕
國內業者看好虛擬貨幣投資熱，開設網路交易所，近期還有業者在台灣註冊虛擬貨幣交易所滿三周年，今天在台北、台中開辦虛擬貨幣交易所實體門市，並舉辦開幕活動，現場提供交易買賣教學、諮詢服務，以及講座等，吸引投資者到參與。
黃姓投資者說，他投資虛擬貨幣一年多，因為身旁有朋友投資虛擬貨幣風險很高，「繳了很多學費」，有的甚至投資後，無法拿回投資的金額，因此他為此做很多功課，而且慎選虛擬貨幣交易所，一定要選合法合規的交易所比較有保障，現在業者增設實體店面，服務更多元，感覺比較安心。
ACE集團創辦人潘奕彰說明，該集團在台灣設立交易所合法合規，慶祝在台註冊虛擬貨幣交易所滿三周年，今天在台北、台中開辦兩間門市，讓用戶除了透過網路線上交易買賣虛擬貨幣之外，更可以親臨門市享有專人服務實名認證註冊流程、交易買賣操作教學、區塊鏈及虛擬貨幣諮詢等服務，未來還會舉辦區塊鏈科普、理財商品等課程講座等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言