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業者看好虛擬貨幣投資熱！北中實體交易所門市今開幕

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
國內業者看好虛擬貨幣投資熱，今天在台中開辦虛擬貨幣交易所門市，吸引投資人到場參與開幕活動。記者趙容萱／攝影
國內業者看好虛擬貨幣投資熱，今天在台中開辦虛擬貨幣交易所門市，吸引投資人到場參與開幕活動。記者趙容萱／攝影

國內業者看好虛擬貨幣投資熱，開設網路交易所，近期還有業者在台灣註冊虛擬貨幣交易所滿三周年，今天在台北、台中開辦虛擬貨幣交易所實體門市，並舉辦開幕活動，現場提供交易買賣教學、諮詢服務，以及講座等，吸引投資者到參與。

黃姓投資者說，他投資虛擬貨幣一年多，因為身旁有朋友投資虛擬貨幣風險很高，「繳了很多學費」，有的甚至投資後，無法拿回投資的金額，因此他為此做很多功課，而且慎選虛擬貨幣交易所，一定要選合法合規的交易所比較有保障，現在業者增設實體店面，服務更多元，感覺比較安心。

ACE集團創辦人潘奕彰說明，該集團在台灣設立交易所合法合規，慶祝在台註冊虛擬貨幣交易所滿三周年，今天在台北、台中開辦兩間門市，讓用戶除了透過網路線上交易買賣虛擬貨幣之外，更可以親臨門市享有專人服務實名認證註冊流程、交易買賣操作教學、區塊鏈及虛擬貨幣諮詢等服務，未來還會舉辦區塊鏈科普、理財商品等課程講座等。

國內業者看好虛擬貨幣投資熱，今天在台中開辦虛擬貨幣交易所門市，吸引投資人到場參與開幕活動。記者趙容萱／攝影
國內業者看好虛擬貨幣投資熱，今天在台中開辦虛擬貨幣交易所門市，吸引投資人到場參與開幕活動。記者趙容萱／攝影
國內業者看好虛擬貨幣投資熱，今天在台中開辦虛擬貨幣交易所門市，吸引投資人到場參與開幕活動。記者趙容萱／攝影
國內業者看好虛擬貨幣投資熱，今天在台中開辦虛擬貨幣交易所門市，吸引投資人到場參與開幕活動。記者趙容萱／攝影

虛擬貨幣 區塊鏈

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