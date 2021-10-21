國銀越南上半年獲利衰退38% 金管會：經濟較差放款減少

金融監督管理委員會今（21）日同意玉山商業銀行向越南主管機關申請設立胡志明市代表人辦事處，目前我國有14家國銀在越南有子行、分行跟辦事處，上半年整體稅前盈餘賺約9.3億元，較去年同期衰退38.5%．金管會解釋是經濟較去年差、放款減少所致。

銀行局主祕侯立洋表示，今年9月13日越南政府核准我國兆豐銀設立海防辦事處，但分行很久沒有核准了，上一次核准是永豐銀2015年9月22日獲核准胡志明市分行。

此外，據銀行局統計，今年整體國銀上半年在越南稅前盈餘賺約新台幣9.3億元，相較去年同期的15.27億元，減少5.88億元，衰退38.5%。

侯立洋解釋今主要衰退的原因是放款量比較少的關係。今年相對去年經濟環境比較差， 2020年國銀在越南一整年稅前盈餘賺約27.79億元

金管會表示，玉山商業銀行於越南已設有同奈分行及河內代表人辦事處，該行為拓展東協市場版圖，規劃設立胡志明市代表人辦事處，以瞭解當地法令動態及掌握市場資訊與產業脈動。

玉山商業銀行現已設有柬埔寨及大陸地區2家子行，洛杉磯、香港、新加坡、同奈、雪梨、布里斯本、仰光、東京等8家分行及河內1家代表人辦事處。

金管會表示，目前計有14家銀行於越南分別在胡志明市、河內、同奈等地，設有1家子銀行、12家分行及13家代表人辦事