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國銀越南上半年獲利衰退38% 金管會：經濟較差放款減少

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

金融監督管理委員會今（21）日同意玉山商業銀行越南主管機關申請設立胡志明市代表人辦事處，目前我國有14家國銀在越南有子行、分行跟辦事處，上半年整體稅前盈餘賺約9.3億元，較去年同期衰退38.5%．金管會解釋是經濟較去年差、放款減少所致。

銀行局主祕侯立洋表示，今年9月13日越南政府核准我國兆豐銀設立海防辦事處，但分行很久沒有核准了，上一次核准是永豐銀2015年9月22日獲核准胡志明市分行。

此外，據銀行局統計，今年整體國銀上半年在越南稅前盈餘賺約新台幣9.3億元，相較去年同期的15.27億元，減少5.88億元，衰退38.5%。

侯立洋解釋今主要衰退的原因是放款量比較少的關係。今年相對去年經濟環境比較差， 2020年國銀在越南一整年稅前盈餘賺約27.79億元

金管會表示，玉山商業銀行於越南已設有同奈分行及河內代表人辦事處，該行為拓展東協市場版圖，規劃設立胡志明市代表人辦事處，以瞭解當地法令動態及掌握市場資訊與產業脈動。

玉山商業銀行現已設有柬埔寨及大陸地區2家子行，洛杉磯、香港、新加坡、同奈、雪梨、布里斯本、仰光、東京等8家分行及河內1家代表人辦事處。

金管會表示，目前計有14家銀行於越南分別在胡志明市、河內、同奈等地，設有1家子銀行、12家分行及13家代表人辦事

越南 玉山商業銀行 胡志明市

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