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全台瘋買房 永豐銀總座：剛性需求多、炒作氣氛少

經濟日報 / 記者楊筱筠／台北即時報導
台灣房市瘋漲，但銀行總座揭露，這波房市強漲非投機客炒作，而是真的「剛性需求」。 聯合報系資料照
台灣房市瘋漲，但銀行總座揭露，這波房市強漲非投機客炒作，而是真的「剛性需求」。 聯合報系資料照

台灣房市瘋漲，但銀行總座揭露，這波房市強漲，並非市場認為的投機客炒作，而是真的「剛性需求」出現。今（21）日，永豐銀行總經理莊銘福受訪認為，觀察現在房市都是剛性需求，尤其中南部相當強勁，其實「沒有太多炒作」，同時也示警購屋族必須要有利率反轉的風險意識，但因房價高漲，永豐銀已經減少推40年房貸專案。

莊銘福說，觀察發現，在這波房市熱潮中，中南部房市表現強勁，台北反而表現較溫，而豪宅表現更是低於台北市，「沒有太多投機炒作氣氛」。

但由於房價已經處於高檔，莊銘福指出，永豐銀也相對謹慎，已經採用「以價制量」，授信方面掌握風險，例如房貸餘額成長率相較去年相比，成長僅有個位數。

也因此，永豐銀已經減少推40年房貸專案，同時不會給太多低利房貸。

對於購屋族蜂湧而出，莊銘福希望購屋族仍要有風險意識，因為利率隨時會反轉，假設升息環境，會增加民眾壓力，購屋族必須要有風險意識。

房事瘋漲，是否會有系統性風險？莊銘福認為，台灣並沒有太大的升息空間，且央行升息腳步並不像美國一樣，一次挑整一到兩碼，依照央行循序漸進的政策，不認為會有系統性風險，但民眾開過高的財務槓桿，購買多間房屋，的確會有一定風險。

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