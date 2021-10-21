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合庫銀再搶公股第一 發行社會責任金融債

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

合庫銀行再度搶先公股行庫將於本年10月29日發行社會責任金融債劵，發行金額新臺幣10億元、5年期、票面利率0.42%。該檔債券將全數用於社會效益投資計畫，展現合庫落實社會責任投資，推動永續金融之決心。

因應全球永續浪潮，合庫銀行致力推動永續金融及落實環境永續目標，支持政府及產業籌集資金投入具社會及環境效益之投資項目，已於108年發行綠色債劵新臺幣10億元，將所募得資金貸放於106戶相關企業戶。110年5月底領先公股發行可持續發展債券10億元，所募資金用於綠色投資計畫及社會效益投資計畫，本次110年10月底將再度率先發行社會責任金融債，以配合政府政策，協助無自有住宅家庭購置住宅，減輕首購者負擔為主。

合庫金控（5880）暨銀行雷仲達董事長表示，ESG已成為永續經營新顯學，合庫金控在董事會支持下，創公股金控首例，於6月底正式成立「永續辦公室」，為集團擘劃永續策略藍圖，並劃分公司治理、客戶承諾、員工照護、環境永續、社會共融、永續金融等6個面向去執行，以利未來能更加緊密落實永續於經營和業務中。

合庫銀行積極實踐ESG備獲各界肯定，首次參加即入選「2021天下永續公民前100強」、卓越銀行評比連續第五年獲頒「最佳企業社會責任獎」，今年並拿下「最佳創新獎」獎項、榮獲《遠見》CSR企業社會責任獎 -「公益推動組」楷模獎，未來仍將秉持「取之於社會，用之於社會」之精神，希冀能為社會帶來正面影響力，落實企業社會責任，迎接永續創新未來。

合庫金 債券

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