滙豐2021全球企業風險：財務長揭露前所未見六重要策略

滙豐集團今（21）日公布「2021年全球企業風險管理調查」，79% 的財務長預計未來3至5年，自己的企業將從發展中的新興經濟體獲得正面影響；60% 的財務長也認爲，公司業務將受益於疫情後强勁的經濟復甦。但迎戰後疫情時代，全球企業的財務長「策略」仍出現六大變化。

滙豐報告調查對象，包括美洲、亞洲、歐洲、中東地區和非洲各行業跨國企業，其中200名財務長以及433名財務主管或高階財務專業人士。疫情推高財務部門對企業的重要程度，歐美認同並領先發展。

但新冠肺炎帶來的供應鏈中斷、不定時的鎖國封城風險以及全球保護主義抬頭不同風險，全球企業財務長出現六大變化。

第一，迎戰供應鏈中斷風險。67%的財務長預計會解决供應鏈風險；92%的財務長可能會在未來12個月投入資源來管理國家或政治風險。

報告中指出，疫情造成嚴重供應鏈中斷，影響庫存水平，推遲向消費者交貨時間。企業希望逆轉「離岸」供應鏈，轉進行「在岸」業務，以更好地確保供應鏈穩定。

因此，在過去的3年，無論企業所在地區或收入規模，79%財務長持續與更多當地的供應商合作；78%表示，已經將生産和物流中心搬移到離客戶更近的地方。

第二，通膨和利率風險上升。報告發現，規模較小的企業財務長，更重視通膨和利率風險上升。

第三，開始擁抱現金。企業在疫情爆發時擁抱現金，81% 的財務長表示，過去3年保持足夠的預備現金，成爲更重要責任；83% 認同優化營運資本重要性；74%將財政部門現金流預測和監控評爲最重要的業務，58%認為現金流管理著重。

第四，重視外匯風險。由於供應鏈重組提高外匯風險，更多財務長，特別是亞洲地區(59%)的財務長，已經將發票幣別調整為供應商的當地貨幣，但歐洲、中東和非洲國家(30%)和美洲(30%)的變化要少得多。

57%的財務長表示，由於未對衝的重大外匯風險，企業過去2年的收益有所下降(歐洲、中東和非洲地區的這一比例升至77%)。

未能有效地解决外匯風險帶來的各方面問題，將繼續對公司業績産生影響。

第五，開展數位化。

滙豐集團全球企業銷售、資本市場及證券服務主管Rahul Badhwar說：「數位化能讓財務主管能夠加強對公司業務的支援，並多出時間執行更具有策略性的任務。數位化主導的流程也可以帶來精進的洞察力，這些洞察力將加強公司的風險管理能力。財務長和財務主管都視財務數位化為未來日益重要的一部分，這是實現這些專業人士共同願景的一個積極變化。」

81%的財務長認爲財務流程的數位化在過去3年中變得更加重要，70%的財務主管表示贊同。

53%的財務長預計數位化在未來3到5年內將為經營模式帶來「巨大的提振」。

97%的財務長預計，自己所服務的企業未來將採用區塊鏈技術，因此交易檔案更簡單、支付安全和外匯管理將排在首要任務。

第六，更重視ESG。

滙豐集團歐洲、中東和非洲地區企業銷售部門思維領導力主管Holger Zeuner說明: 「鑒於ESG已經上升到企業議程的首要位置，永續融資的普及程度在中期內應會持續成長。然而，只有16% 的財務主管預計，5年後超過一半的銀行債務將納入ESG標準，這與多數財務長預期的快速採取ESG措施形成了鮮明對比。」

68%的財務長表示，可能會在未來12個月內將資源投入ESG的風險管理(僅次於國家及政治風險) 。

80%以上的財務長認爲，ESG原則對於在資本支出、供應鏈、債務融資以及外匯和利率對沖方面的財務决策非常重要。