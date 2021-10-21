基金經理人調查：經濟前景看法轉弱 做多通膨受惠資產

綜合彭博資訊等外電新聞援引10月份美銀美林經理人調查報告顯示，經理人對經濟成長與獲利前景看法降至疫情爆發來最低，淨6%經理人認為未來十二個月經濟成長將轉弱，淨15%經理人預期獲利前景將惡化，但儘管對經濟前景抱持較悲觀看法，仍有61%經理人看好經濟與通膨將以高於長期均值的速度增長。

就通膨、利率與聯準會升息預期，對於通膨為暫時性或持續性看法的差異持續收斂，認為通膨為暫時性的降至58%，認為是持續性的則升至38%，分別較上個月下降11個及上升10個基本點，此外，85%經理人預期短率將會走高，為2018年11月來最高，44%經理人預期聯準會將於明年升息一次，而預期將升息兩次及明年不會升息的則各為24%。

在資產配置方面則仍顯示相對偏好風險，雖然現金配置比重較上月略升0.4個百分點至4.7%，淨加碼股票仍達50%，淨加碼商品亦增至28%，此外，調查亦顯示經理人配置轉向做多通膨受惠資產，商品與銀行股配置比重為近十年來最高，能源股則為較上月配置增加最多的產業別，銀行股淨加碼幅度創2018年5月來最高，能源股則是創2012年3月來最高。就區域別來看，淨加碼美股比重升至近12個月最高。

此外，在最大尾端風險及最擁擠交易方面，通膨風險仍為這次調查的最大尾端風險，比例達48%，中國監管風險升至第二，比例為23%，資產泡沫、聯準會縮減購債及Delta病毒擴散則分居第三至第五。經理人認為做多科技為最擁擠交易，比例為35%，其次分別為做多ESG、放空中國股市與新興市場及做多比特幣交易。