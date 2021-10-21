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景氣復甦 銀行信用卡緩繳案件月減9成

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
景氣復甦有感，兆豐銀行卡費緩繳申請件數單月減少逾9成。圖／兆豐銀行提供
景氣復甦有感，兆豐銀行卡費緩繳申請件數單月減少逾9成。圖／兆豐銀行提供

國內疫情逐漸趨緩，內需消費升溫，9月份消費者物價（CPI）大漲2.63％，財政部統計處日前公布的9月稅收更高達3020億元，年增13.1%。景氣活絡的現象也出現在銀行緩繳申請案件上。兆豐銀行統計，9月份卡費緩繳申請案件已大幅下降，比起6月疫情警戒第三級時，整整減少逾9成，顯示百業復甦之下，民眾的資金調度也已漸趨回穩。

今年5月中旬本土疫情大爆發，考量多項警戒禁令難免影響民眾生計，金管會特別邀集銀行公會及銀行業者共同協商，將原定於今年6月底截止之「債務協處機制」延長至今年12月底，包括信用卡款項及個人貸款，舉凡受疫情影響還款有困難者皆可申請展延3至6個月，且緩繳期間免收違約金及利息。

以兆豐銀行為例，光是6月份申請卡費緩繳案件就比5月增加15倍，而在疫情逐漸控制之下，申請案件也從7月開始一路下滑。

鑒於景氣回升，加上振興券發放以及各類加碼券已陸續抽出，各行各業接連祭出超值優惠搶客，其中百貨業年度大檔週年慶也從10月初陸續登場，本月21日更將由新光三越、微風及遠百在全台百貨密度最高的信義區展開周年慶大戰。

兆豐銀行也同步祭出百貨刷卡優惠，11月底前至全台31間指定百貨刷卡不限金額皆可獲得加碼1%現金回饋，只要登錄完成，每人最高可獲得1萬元，滿額還可再拿最高1萬元；其中誠品生活除可折抵好食券，刷兆豐卡滿5千還能再拿100元、單筆分期滿1萬再送200元，倘若係以台灣Pay綁兆豐卡消費，除基本消費2%回饋外，單筆滿500元還可獲贈100元，加總相當於22%超高回饋。

兆豐銀行 刷卡

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