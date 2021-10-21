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金管會：已請花旗銀向員工說明 併購案不合法不能送

經濟日報 / 記者楊筱筠 ∕ 台北即時報導
花旗銀行。聯合報系資料照
花旗銀行。聯合報系資料照

花旗銀在台消金業務出售案，出現陳情，指出花旗銀與實地查核銀行的簽約條款，不利於員工轉職。金管會官員（20）日表示，的確接獲相關陳情，並已經請花旗銀要主動向員工充分說明，未來將持續掌握後續狀況，強調未來併購案如果要送件，「必須合法，不合法不能送件」

合法範圍包括勞動部勞基法規定，官員指出，由於金融業併購案可能會涉及其他部會交易，併購案中的雙方都必須要評估合法性。

官員強調，未來會請花旗銀在相關事實釐清，並掌握是否有如同陳清說法一樣，了解花旗銀與員工溝通結果與法遵評估結果。

據了解，花旗銀消金業務出售案涉及的契約簽有保密條款。官員強調，無論是不是保密條款，契約都要回歸符合法律規定，法遵與法務人員必須檢視，是否符合包含勞基法在內的法律規定。

且根據過往金融機構整併過程，在交易過程中需要遞件申請之時，有相關疑慮都必須說明。對於花旗銀未來業務出售過程，金管會不會預設立場。

官員強調，金融機構整併案適法性相當重要，必須符合政府各部門法規，包含勞動部勞基法相關規定，在送件給金管會之前，該金融業法遵就必須檢視，「不合法不能送件」

官員並指出，金融機構在併購過程中，必須要符合法律規定，尤其員工是企業重要資產，勞資和解，才能營運，希望花旗銀能主動向員工說明，就員工提出的質疑點充分溝通。

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