花旗要求實地查核銀行簽員工競業禁止？金管會證實接獲陳情

花旗銀員工工作權傳出可能陷入危機。市場傳出，花旗銀要求潛在買家簽屬承諾書，參與實地查核的銀行，同意與承諾不得雇用花旗銀員工。據了解，9月底，全國金融業工會聯合總會的確向金管會提出陳情，認為如果調查屬實，此項承諾條例是違憲違法，是違法的競業禁止約定。對此，花旗銀稍晚將回應。

根據陳情內容，由於花旗要求實地查核的銀行，同意在三年內，不得直接或間間招募或雇用花旗人員為正式員工（包含未來的聘用）以及獨立承包人員或顧問；且不得招募、鼓勵花旗員工取消、不繼續或是避免與花旗銀的僱傭關係。

全國金融業工會引述法規，認為此項約定違反民法第71條以及第72條規定。據了解，金管會銀行局已經接獲全國金融業工會函以及與其討論，並承諾會去查證。

花旗銀消金出售案傳出延到十月，員工人心浮動，此消息傳出更引爆金融圈討論。

但花旗銀董事長莫兆鴻這兩日對員工發出最新信件，內容提到：