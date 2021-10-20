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花旗要求實地查核銀行簽員工競業禁止？金管會證實接獲陳情
花旗銀員工工作權傳出可能陷入危機。市場傳出，花旗銀要求潛在買家簽屬承諾書，參與實地查核的銀行，同意與承諾不得雇用花旗銀員工。據了解，9月底，全國金融業工會聯合總會的確向金管會提出陳情，認為如果調查屬實，此項承諾條例是違憲違法，是違法的競業禁止約定。對此，花旗銀稍晚將回應。
根據陳情內容，由於花旗要求實地查核的銀行，同意在三年內，不得直接或間間招募或雇用花旗人員為正式員工（包含未來的聘用）以及獨立承包人員或顧問；且不得招募、鼓勵花旗員工取消、不繼續或是避免與花旗銀的僱傭關係。
全國金融業工會引述法規，認為此項約定違反民法第71條以及第72條規定。據了解，金管會銀行局已經接獲全國金融業工會函以及與其討論，並承諾會去查證。
花旗銀消金出售案傳出延到十月，員工人心浮動，此消息傳出更引爆金融圈討論。
但花旗銀董事長莫兆鴻這兩日對員工發出最新信件，內容提到：
感謝在工作崗位上繼續競競業案為公司及客戶付出的所有同仁，很多同仁迫切地想知道目前台灣消金案出售的進度，看到一些信譽良好的買家，對花旗銀展現強烈興趣，進行第二輪競標，出售過程中，可見到人才備受推崇，證明同仁就是我們最重要的資產
消金同仁向我們表達他們對未來工作保障的憂慮。我和花旗管理團隊以及併購團隊都將致力争取對員工最好的結果，這是甄選買家過程中重要的考量。
同時也說明，近期在社群媒體上或是其他管道上，一些關於花旗限制員工轉職等不正確的消息。
我們尊重所有員工各別的職場規畫，自從我們宣佈出售消金案務以來，陸續有同仁轉任其他金融機構，這顯示了我們尊重，也不會阻止同仁透過正常管道職涯規畫。
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