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富邦媒「momo卡」全新黑卡登場 發卡量拚破50萬大關

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

富邦媒（8454）網購神卡「momo卡」全新亮相，以極致純黑搭配漸層銀亮髮絲紋打造「極燦黑」新卡面，瞄準時下最夯低調奢華風，提供會員更多元的用卡選擇。富邦媒表示，數位浪潮興起，預估今年雙11檔期發卡量將突破50萬大關。

富邦媒總經理谷元宏表示，「momo卡」的誕生來自於全通路近千萬會員消費的需求，2019年momo卡上市至今，卡友專屬的筆筆高回饋率、即辦即用的便利體驗皆備受會員青睞，預估截至11月發卡數將突破50萬大關。

他指出，時下數位浪潮興起，零接觸、無現金交易日趨成熟，momo站內高達8成以上的消費來自於信用卡，此次推出「極燦黑」卡面momo卡，以極簡的質感設計滿足不同客群用卡喜好，即是期望迎來更多會員加入卡友行列。

慶祝momo卡「極燦黑」卡面登場，即日起至11月30日新申辦「極燦黑」momo卡並完成首刷，即享三星新款摺疊手機Galaxy Z Flip3 5G抽獎資格。不論新舊momo卡友再享多重好康回饋，包含「最高10%回饋無上限」，12月31日 前持momo卡於momo購物網、看看買、型錄（含APP）消費，筆筆享5%回饋無上限，雅詩蘭黛、蘭蔻、THE BODY SHOP、M.A.C、碧兒泉等千大品牌最高10%回饋；「雙11限定滿額贈momo幣」11月1日至11月13日刷momo卡單筆消費滿1,111元，登錄送150元momo幣。

momo卡同樣不缺席振興行列，明年4月30日前以momo卡綁定數位振興券，在momo購物網「振興五倍券專區」消費，登錄可再享專區限定2%回饋，還有機會抽中5,000元momo幣。多重回饋皆可相互疊加，相當於總計最高獲得26%回饋。

momo 富邦媒

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