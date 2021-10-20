南山產險保單碳足跡與碳中和 取得雙認證

南山產險今（20）日表示，配合永續金融政策，金管會保險局近年逐步推動保單電子化，並將在兩年內全面落實保單電子化。

電子保單不僅讓民眾可以揮別厚重紙本保單，成為未來推動保單存摺的基礎，同時能減少紙本保單所產生之碳排放量與資源的耗用效益，是政府推動綠色金融、淨零排放的趨勢所需。

南山產險在母公司南山人壽成為低碳保險先行者的理念下，於營運與服務上推動落實各項永續低碳行動方案，今年更進一步接軌國際碳管理標準，進行財產保險服務的碳足跡計算分析，並將2020年所有電子保單，導入PAS 2060碳中和（Carbon Neutral）實施標準，成為台灣首家達成電子保單碳中和、實現零碳電子保單的保險公司。

氣候變遷已成為全球高度關注的議題，全球二氧化碳排放量逐年創新高。南山產險今年導入ISO 14067碳足跡標準，針對全台34個據點，盤查保單服務過程中所使用的紙張以及人員耗費的電力、自來水、空調設備的冷媒，與服務過程所產生的廢棄物等，進一步計算出從受理、核保、製單、發單，平均每件財產保險服務的碳足跡為1.3公斤。

南山產險針對2020年所有電子保單，導入PAS 2060碳中和實施標準，將推動電子保單生命周期間之各項減碳措施，無法再減量之碳排放量，再購買台灣彰濱再生能源風力發電所產生的碳權，進行碳抵換（carbon offset），並經台灣檢驗科技股份有限公司（SGS-Taiwan）第三方查證，確定南山產險的所有電子保單達成碳中和，讓南山產險的電子保單碳排放量影響為零，領先業界達成零碳電子保單，為落實綠色金融願景貢獻心力。

南山產物致力於降低環境衝擊，除了響應政策力推強制險電子式保險證，自2020年7月起積極推動電子保單。目前車險、健康險、個人責任險等商品的電子保單使用率持續增長，疫苗險電子保單的使用率已接近八成。

為致力於提供保戶更快速、便捷的服務，並避免人員在防疫期間因接觸造成防疫破口，南山產險也升級電子保單服務。保戶除了可利用電子郵件接收電子保單之外，多項專案商品更可透過手機簡訊接收電子保單服務。

民眾在投保時，可自行選擇提供手機號碼或電子郵件帳號，核保完成後就會寄發簡訊或電子郵件給保戶，不僅讓保單傳遞更便捷、提升作業效率之外，更能落實環境永續、促進綠色價值鏈。