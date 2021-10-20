百貨週年慶刷卡攻略 首推3%回饋無上限神卡

Money101調查統計，高達67%人傾向於週年慶期間，使用回饋無上限的信用卡搭配百貨公司自身提供滿額優惠將回饋最大化，Money101針對百貨週年慶整理了回饋推薦的信用卡懶人包，搭配獨家新戶優惠，提供民眾作為信用卡申辦指南。

各家銀行回饋限制條件多 無上限現金回饋卡成為消費主流

隨著年底將近，各大百貨因應五倍券推出全館滿額活動，搭配自家推出APP串連多元的支付系統，讓使用不同支付方式的民眾都能拿到回饋。而信用卡方面則推薦回饋無上限的信用卡，如花旗銀行現金回饋Plus鈦金卡、聯邦銀行賴點卡、富邦銀行J卡皆享有2%無上限的回饋，其中富邦J卡更針對指定百貨公司推出分期付款滿額回饋刷卡金的活動，最高可加碼回饋600元。而近期討論度高的國泰CUBE卡則有高達3%的回饋無上限，成為新戶申辦的熱門首選。另外星展銀行推出的eco永續卡不限通路也有3%的現金回饋。

新戶於2021/12/31申請花旗銀行現金回饋Plus鈦金卡申請，綁定11大行動支付，可享有前三個月帳單10％回饋。而聯邦銀行賴點卡也針對新戶新戶推出專屬通路優惠，滿額享300點LinePoints的，揪團申辦還有機會加碼最多回饋1,200點。而國泰世華CUBE卡針對新戶則推出滿額禮最高800點小樹點 (1點=1元) 的優惠活動。星展銀行eco永續卡則是推出新戶綁定五倍券加碼獲得2,000元現金回饋，另外首刷滿額還可把小米手環6帶回家，有想辦卡的民眾可以一併參考，讓回饋最大化。

百貨量販通路搭配指定APP 最高8%回饋

除了刷信用卡及使用五倍券之外，行動支付使用率也在持續提高，各家銀行也積極宣傳自家APP，除了吸引新會員的加入，更可將會員卡數位化，搭配APP本身的支付系統，增加會員的黏著度，而凱基銀行魔Buy悠遊鈦金卡看準這個趨勢，針對五家百貨公司推出高達8%的現金點回饋，指定APP及通路包含101Pay、微風Breeze Pay、京站QPay、環球購物中心GM Pay、誠品生活eslite Pay，未來也將推出更多的綁定優惠回饋給消費者。

Money101歡慶百貨週年慶回饋讀者 祭出三大抽獎活動

Money101因應週年慶推出「百貨週年慶Money省更多」的活動頁面，彙整各大百貨的優惠活動及資料，還針對不同類別商品如美妝、家電等推出購買攻略文，方便消費者快速找到所需的優惠資訊，另外更堆出三大抽獎活動來回饋消費者，包括會員都入抽獎、填問券抽LINE Points、以及上傳發票就抽大獎好，獎項豐富包含HomePod mini、Realme手機、生活市集生活幣、Google Nest Audio、 LINE Points、超商咖啡等。希望在提供消費資訊之餘，也能讓消費者獲得更多優惠好康。