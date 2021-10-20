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元大集團落實普惠金融 提供友善與全方位金融服務

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

元大集團重視永續金融發展，落實公平待客與普惠金融，重視客戶，將公平待客機制納入日常營運；針對社會上弱勢民眾和微型企業，提供多元化、便捷與較低成本的金融服務，有效推動在地金融發展，並擴大金融服務觸及性，如小額保險、公益信託等，使弱勢族群也能享有平等使用金融服務的權益，進而榮獲台灣永續行動獎與財訊金融獎的肯定。

為展現普惠金融精神，元大人壽積極研發符合不同客群需求的多元保險商品及服務，確保弱勢和低所得民眾，不分年齡都能得到基本保障，開發並推動包括團體年金、小額終老及微型保險元大投信則推出定期定額購買基金，研發可任選扣款日的「日日扣」定期定額功能，除了協助投資人退休理財規劃，讓小資族、銀髮族與基金族均能輕鬆參與，並協助被投資公司提升ESG(環境、社會、公司治理)三大面向表現，發揮影響力投資，與被投資公司共榮。

在顧客服務方面，元大證券以客為尊，致力提供投資人創新與高品質的金融服務，透過「客戶關懷計畫」主動告知投資人市場變動訊息，及檢視庫存持股狀態，深受投資人好評；元大人壽發揮金融機構服務社會的精神，提供友善且讓所有人皆能享有的全方位金融服務，秉持「公平待客」的原則，積極提升客戶服務，除了設立公平待客網站與維持管理客戶的服務品質，並重視客戶個人資料及資訊安全的管控，相關作為通過第三方驗證機構多項認證。

元大投信 微型保險

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