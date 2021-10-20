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好食券店家數位支付標示不準確 王美花：請消費者體諒

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導

民眾仍持續抱怨好食券使用問題，包括好食券官網上對於店家數位支付工具標示不正確等，經濟部部長王美花今（18）日表示，會盡量更新使資料一致，不過有些連鎖業者各分店可使用的支付方式不同，造成好食券官網難以標示，要麻煩消費者多體諒。

立法院財政委員會今與內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會召開聯席會議審議「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第4次追加預算案（2021年1月15日至2022年6月30日）」，邀請行政院、經濟部、國發會、衛福部、交通部、金管會、財政部、教育部、內政部、客委會等部會出席。

民眾仍持續反映，在好食券官網上搜尋適用店家，但某些店家還是無法使用數位綁定的五倍券和好食券，王美花會前受訪時回應，有些連鎖業者的部分分店可以使用數位支付工具、部分分店沒有使用，這對經濟部來說作業就很困難，要標示可以使用也不對、標示不能使用也不對，「要麻煩消費者多體諒一下」，會盡量做得充分一點，總歸還是希望民眾多消費，讓餐飲業盡快恢復榮景。

王美花也表示，有很多商家近期去申請台灣Pay，因此台灣Pay資料庫就會有店家資料，經濟部再從台灣Pay資料庫串接到網站，可能會有落差，經濟部會來聯繫一下，再來更新，讓資料盡量一致。

經濟部 好食券 王美花

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