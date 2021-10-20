法巴人壽金給利變額年金 新增投資標的

為了提供保戶更多元的選擇，投資型保單的領導品牌──法國巴黎人壽繼2020年推出的金給利變額年金保險/金給利外幣變額年金保險商品，新增了一檔該商品可連結之投資標的景順2031年樂活資產豐益組合基金，由彰化銀行保管及銷售，以目標日期基金為架構，希望能夠幫助保戶達到自己的規畫目標。

法國巴黎人壽總經理戴朝暉表示，面對變化多端的市場，法國巴黎人壽不斷推陳出新，推出多樣多元投資型保單，滿足保戶的各類需求以及因應人生不同階段的規畫。透過新增可連結的標的，除幫助保戶投資之外，也能經由金給利變額年金保險/金給利外幣變額年金保險的年金給付保險特性，協助保戶提前做好退休規畫，因應未來生活所需。

景順投信說明，景順2031年樂活資產豐益組合基金的投資範圍以全球ETF (指數股票型基金: 以追蹤指數表現為目標，在公開交易所上市買賣的基金)為主，採取「享、樂、活」投資策略，主要特色包含：

一、享 : 享受投資，風險步步降。此基金遵循「目標日期」的投資架構，越接近基金到期日，逐步調整投資組合期望使投資風險隨著時間下降。另運用成長型資產FTFs (Fund of Funds) 與防禦型資產FTFs等兩種資產類別來分進合擊，期待能增強並儲存收益；最後藉由每日主動波動管理、每週再平衡守成等防護關卡來協助投資人達成資產長期穩健增值的目標。

二、樂 : 樂在投資，滿足客戶需求。「景順2031年樂活資產豐益組合基金」擁有累積型及配息型兩種級別，同時發行多幣別( 台幣、美元、人民幣)，滿足保戶不同的投資需求。

三、活 : 活用ETF，捕捉經濟紅利。選擇使用全球ETF為投資工具捕捉長期趨勢向上的市場，期待隨著經濟成長而達成投資目標。投資ETF除了能避免選對市場但選錯標的的問題，同時亦擁有高流動性、分散風險、及低交易成本等優勢。

景順投信進一步說明，在低利率環境及投資環境動盪不安的局勢下，利用「享樂活投資策略」特色的商品， 將是樂活理財不可或缺的投資工具之一。

金給利變額年金保險/金給利外幣變額年金保險的六大優勢。

一﹑後收型費用架構：投保初期可高度參與投資標的表現，贏得投資先機。

二、多樣性幣別保單：提供10種保單幣別，最低投保門檻為新台幣10萬元(或等值約定外幣)，最低增額為2萬元(或等值約定外幣)，彈性的繳費方式也提供保戶更多元的資產規畫選擇。

三、台外幣年金保險：年金分期給付最高給付至被保人110歲，提供退休族群退休規畫的放心選擇。

四、連結募集基金：藉由投資型保險連結投資標的參與基金IPO，從基金成立日起開始投資。

五、標的轉換享優惠：每年享有12次標的免費轉換，調整資產配置無壓力。

六、高保費優惠: 當累積已繳納的保險費總額扣除所有部分提領後之餘額達300萬以上，享當月保單維護費用免收優惠。

除了以上六大優勢，金給利變額年金保險/金給利外幣變額年金保險，還額外擁有三項特色。

一、資金運用更彈性：自第四保單年度起即不收解約費用及帳戶管理費用，讓保戶的資金運用更為彈性。

二、低投保門檻 : 0到80歲皆可投保，保戶從年輕開始便可以開始建立良好投資習慣；隨著平均餘命的延長，退休後也可思考是否有部分資金可以進行投資，提供保戶低門檻投保的選擇。

三、彈性年金給付: 保單年金累積期間屆滿前，保戶可以選擇一次領回或是分期給付之年金金額，幫助保戶保障自己的年老退休生活。

法國巴黎人壽提醒，保戶購買投資型保險保單除投資標的信用風險外，仍應留意市場價格風險、經濟變動風險和匯率風險等，且經濟走勢預測不必然代表投資績效，投資前應詳閱保險商品說明書並確認保障範圍和給付方式適合自身需求及承受各項風險能力等因素，才能發揮投資型保險所帶來的投資與保障功能。