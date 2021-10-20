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這周輪你中了嗎？農遊券再開獎 2組幸運身分證末2碼出爐

台彩推兩款新刮刮樂 總獎金逾8億元

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
台彩公司兩款新刮刮樂「獎金倍倍樂」、「幸運777」的票面。台彩公司/提供
台彩公司兩款新刮刮樂「獎金倍倍樂」、「幸運777」的票面。台彩公司/提供

台灣彩券公司推出全新倍數主題刮刮樂「獎金倍倍樂」，為了增加刮獎過程中的趣味與刺激感，特別設計四個獎金倍數區，消費者可選擇從一倍、二倍、五倍及十倍任一個獎金倍數區開始挑戰。

只要任一個獎金倍數區刮出的號碼對中任一個「幸運號碼」，即得該號碼對應獎金乘以該區獎金倍數之金額，獎金最高翻十倍，每張售價新台幣200元，頭獎200萬元。

同日上市的刮刮樂「幸運777」每張售價100元，是廣受消費者喜愛的「7」系列遊戲經典入門款，共有五個頭獎70萬元；二款新品總獎項超過278萬個，總獎金逾8億元。

民眾可以選擇利用剛入手的振興五倍券買彩券，體驗刮獎樂趣之餘還能振興公益。

全新倍數主題刮刮樂「獎金倍倍樂」每張售價200元，票面設計以亮眼的大紅色塊搭配閃爍光芒，相當吸睛。

遊戲玩法採用消費者熟悉的「對幸運號碼」，為了增加刮獎過程中的趣味與刺激感，特別在「您的號碼」設計了一倍、二倍、五倍及十倍共四個獎金倍數區。

消費者可依個人偏好選擇從「您的號碼」中的任一個獎金倍數區開始挑戰，只要任一個獎金倍數區刮出的號碼對中任一個「幸運號碼」，即得該號碼對應獎金乘以該區獎金倍數之金額，最高獎金翻十倍，總中獎率31%，1,000元(含)以上的獎項超過21萬個，頭獎200萬元共有三個。

同日上市的「幸運777」每張售價100元，是廣受消費者喜愛的「7」系列遊戲入門款，票面設計以千元鈔票、鑽石、金磚等元素組成，玩法為簡單易懂的「刮六中三」及「井字型」，頭獎70萬元共有五個，700元(含)以上的獎項超過11萬個，總中獎率30.06%。

即日起，民眾可持紙本振興五倍券向全國公益彩券經銷商購買公益彩券，振興經濟也兼顧公益，還有機會中獎，讓好事發生；公益彩券銷售處所採實聯制，每日進行環境消毒，公益彩券經銷商均遵守防疫政策配戴口罩，民眾可以安心購買彩券，想了解更多刮刮樂產品相關訊息，可至台灣彩券官方網佔(www.taiwanlottery.com.tw)查詢。

彩券 刮刮樂

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