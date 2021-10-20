台新人壽推房貸壽險 布建家庭「房」護網

台新人壽表示，買房大不易，房貸更是一大壓力。財團法人金融聯合徵信中心網站資料顯示，今年第2季申辦房貸年齡層中，主力為35至40歲的族群，較十年前 (2011年)同期晚了五年，平均房貸金額為835萬。然而，依壽險公會最新統計，2020年國人平均每人身故給付僅新台幣190萬元，若貸款人發生事故，準備的保障遠低於房貸的負擔。

台新人壽董事長蔡康指出，為房貸努力的中壯年民眾，若不幸身故或發生意外，家人可能頓失安身立命之所，由台新人壽推出的台新人壽福氣滿屋定期保險，為房貸族提供全面性升級的保障，並提供意外傷害身故關懷保險金；另外，台新人壽樂活滿屋定期保險，更加強了癌症保障，協助民眾布建家庭「房」護網。

蔡康表示，台新人壽注重家庭保障，新推出的台新人壽福氣滿屋定期保險和台新人壽樂活滿屋定期保險，保障功能齊全，民眾可選擇平準型和遞減型的保障類型，及躉繳和分期繳的繳費年期，並提供房貸族專屬訂做的風險移轉專戶。

民眾可依其資金需求選擇投保金額、保障年期、繳費年期，獲得升級的保障及加強的癌症防護。在風險發生時減輕經濟負擔，讓家庭的經濟支柱能無憂無懼地打拼實現夢想，給最愛的家人最實質的照顧，讓愛延續。

台新人壽福氣滿屋定期保險和台新人壽樂活滿屋定期保險，從愛與關懷角度出發，涵蓋意外或疾病導致身故、特定意外傷害身故、海外意外傷害身故、大眾運輸工具意外傷害身故、重大燒燙傷、意外或疾病導致完全失能、意外導致第1至第11級失能等保障，還貼心提供意外傷害身故關懷保險金。

民眾可自由附加台新人壽房屋貸款債權債務範圍內受益人指定及其處分權批註條款，其身故保險金優先清償要保人對金融機構與本壽險專案申辦之房屋貸款。清償後若有餘額將給付予主契約所約定之受益人，讓要保人的家人在艱困的時刻，能先領取一筆救急紓困金，舒緩其遭逢變故的心理與經濟壓力。

意外傷害失能方面亦有保障，依第1至第11級失能等級，給付每年最高保額60%之意外失能安養保險金；特定意外傷害事故和海外意外傷害事故額外給付一倍保額。

另外，還提供搭乘大眾運輸工具意外身故額外給付最高三倍保額，及意外造成重大燒燙傷額外給付50%保額的加值保障。

台新人壽樂活滿屋定期保險是在台新人壽福氣滿屋定期保險的基礎上，加強癌症保障，為初次罹患初期癌症或輕度癌症的保戶，額外給付1%保額；而初次罹患重度癌症者則額外給付10%保額，更添安心保障。

蔡康強調，自有房產帶給人安定感，而保險保障可帶給人們安全感；人生無常，旦夕禍福，在購置房產時，若能做好房貸保險，轉移無可預測的意外和疾病風險，將是留給最愛的家人最實質的照顧，讓愛綿延不絕地持續下去。