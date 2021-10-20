南山人壽升級癌症新式療法保障 減輕癌友治療費壓力

台灣每年有超過70萬人就醫接受癌症治療，癌症健保醫療費用更連年燒破新台幣千億，癌症治療費用高，但國人購買癌症險平均保額僅25萬元。

隨著科技不斷進步，癌症療法不斷推陳出新，為讓保險跟上醫療科技發展腳步，南山人壽推出新癌症保單與一系列新式檢測與療法補充包，特別針對罹癌後癌症基因檢測、重度癌症標靶治療、實體癌第四期自體免疫細胞治療，這類型高額且須自費的項目提供保障，並且將新銷售癌症商品納入外溢機制，透過提高保額與現金回饋，鼓勵保戶維持健康體況、定期接受篩檢，全方位提升癌症保障，促進民眾的健康福祉。

科技引領世界邁入精準醫療時代，新興癌症療法應運而生，透過基因檢測、標靶治療、免疫細胞治療，能夠幫助醫生找出適合患者的藥物與治療方法，相對精準地抑制癌細胞生長訊號，達到「對症下藥」。新式治療被譽為抗癌尖兵，不僅改良了傳統癌症醫療方式，減緩化療的難受，也已成為癌症治療的新顯學。

南山人壽關注癌症議題，分析資料發現，罹癌保戶前3年平均住院天數長達近40天，平均理賠給付金額超過90萬元。南山人壽提醒，雖然部分醫療項目已納入健保保障，仍有許多費用需自付，以標靶治療為例，倘民眾自費使用標靶藥物- Erbitux（爾必得舒），1個月約13萬的費用；另外免疫細胞療法一個療程費用約落在180萬元，且未納入健保給付。癌友除了面對高額的醫療費，還有額外照護支出、收入中斷等問題，呼籲民眾應定期檢視保單內容，適時升級癌症保障，惟有預先做好醫療保障準備，必要時才可擁有高品質醫療的選擇權，安心接受治療。

為提供更完善的癌症保障，南山人壽升級進化癌症終身醫療險，推出「南山人壽滿溢久久癌症醫療終身健康保險」、「南山人壽滿溢久久癌症醫療終身健康保險附約」，分別聚焦不同的癌症保障，包含首次罹癌給付、住院日額、化學治療、放射線治療、住院手術等，若保戶自主健康管理體況達標，自第三保單年度起，還可享有首次罹患癌症保險金增額保障。

除此之外，南山人壽也針對民眾最需要的自費醫療項目，推出全新系列的癌症新式檢測與療法補充包，包括「南山人壽精準醫療癌後基因檢測附加條款」、「南山人壽重度癌症標靶治療附加條款」、「南山人壽實體癌第四期自體免疫細胞治療附加條款」，民眾可依個人需求靈活選擇附加。

透過建構完整的癌症保障，不僅能讓保戶在罹癌後安心接受癌症基因檢測，在重度癌症時接受標靶治療藥物後，也將獲得30萬元或50萬元的定額給付，填補健保自費的缺口。另外，如果保戶罹患實體癌進程到第四期並於醫院接受符合保單條款約定之自體免疫細胞治療，還可領取100萬元定額給付。南山人壽表示，補充包特色是方便民眾彈性組合，皆為一年期，可附加於癌症主／附約，輕鬆滿足更高保障額度，補充癌症新式檢測與療法的自費缺口。同時補充包商品皆納入現金回饋機制，保戶若是體檢達標，並接受指定癌症篩檢或接種指定疫苗，最高可獲得年繳保費的12%現金回饋。

以35歲男性投保為例，投保各1單位的滿溢久久癌症系列商品，加上三項新式檢測與療法補充包附加條款，首年年繳保費最低不到1萬元，相當於每天保費僅約30元，不到一小杯美式咖啡的價錢，就能擁有完整癌症保障。若保戶不幸在44歲確診罹患第四期肝癌，接受癌症基因檢測、標靶藥物治療、自體免疫細胞治療，以及數十次放療與化療，包含門診與住院日額，可獲得保險金約170萬元。