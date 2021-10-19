市值逾20億上市櫃現增不必年年申請 條件今出爐

台股熱絡，為提升上市櫃公司募資效率，金管會今（19日）公布，擬修法開放市值逾20億元的上市櫃，合計1,245家公司辦理現金增資發行新股時，可採總括申報方式，二年內現增計畫可一次申請多次辦理，公司每次籌資時間預計可大幅縮短二個月，投資人也可減少認購股價不確定性，預計2022年第一季即可上路。

據證期局統計，今年因為股市行情好，上市櫃公司可能資金需求大，且趁股市表現佳時加速籌資，所以今年前三季共有74件新股現增案，總募資金額1,561.6億元，無論件數與金額都已遠越過去年全年。

證期局今日預告修正「發行人募集與發行有價證券處理準則」，這次開放適用總括申報的公司有三條件，一是應為市值達新台幣20億元的上市櫃公司，且最近三年度沒有違反證券法令被金管會處分；二是最近三年度辦理募資案沒有被金管會退回或撤銷，且執行情形也沒有重大落後或變更；三是委任的承銷商最近三年沒有輔導公司募資案，有重大違反證券法令被金管會處分。

另外，總括申報的預定發行期間不得超過2年；生效後首次發行額度應達申報總額度的50％。證期局副局長蔡麗玲表示，目前公司債部分已開放總括申報，這次是開放符合一定條件公司的新股現增也可採總括申報，據統計，市值20億元以上的上市櫃公司有1,245家，約占目前上市櫃公司家數的72％。

另外，符合一定條件的公司若要事後追補發行，不必事前申報，採事後備查方式辦理，明定公司應在承銷商出具評估總結意見日起30日內辦理公告及收足股款。

不過發行人辦理追補發行時，如有違反募發準則退件規定，遭金管會事後發現其資金運用可行性、合理性有疑義，及募資後使用目的變更未符程序等，或違反總括申報發行人的資格條件，該次追補發行將被撤銷，且一旦遭撤銷，三年內不得再申請總括制。發行人應公告撤銷或停止總括申報的情形，將預收股款退還給投資人，且應負損害賠償責任。