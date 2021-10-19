債市震盪 投信看好高收益債投資價值

歐美財報季開局強勁、美國9月零售銷售額也高於預期，推升市場風險偏好，市場對於聯準會升息預期升溫，債券基金的資金動能轉趨疲弱。EPFR最新統計，包含新興債、投資級債、市政債、MBS、政府債在內的整體債券型基金上周吸金大幅收斂至0.77億美元。

其中投資級企業債買氣續霸全球主要債市，已連續第31周吸金，今年累計淨流入突破3185億美元，但上周淨流入收斂至33.46億美元。此外，高收益債連兩周失血，上周再流出14.22億美元，新興債更大失血24.91億美元，連續失血周數進入第四周。

摩根環球高收益債券型產品經理黃百嵩指出，美國長天期公債因聯準會縮減購債時間逼近加上景氣轉好、通膨預期上升而遭到拋售，導致美國10年期公債殖利率9月以來快速走升，不過，歷史經驗顯示，利率和通膨預期同時走高時，高收益債往往也走揚，例如1997-1999年、2004-2006年和2016-2018年，短線市場震盪反而讓高收益債券中長期投資價值浮現。

不過，黃百嵩認為，在長線利率看升的趨勢下，高收益債仍具投資優勢。因為高收益債發債天期較短、利率敏感度偏低，加上票息收益空間，表現機會仍優於其他主要債市。此外，高收益債券違約率持續下探，不僅過去12個月高收益債違約率為1.06%，年初至今已下降超過500個基點，預計2021年底將降至1%左右，在違約率維持低檔、發債活躍情況下，高收益債仍有走高條件。