明年責準率出爐 台外幣保單不漲價

明年上半年台幣及美元利變等外幣保單可望按兵不動，保費創壽險史上最長凍漲期。金管會過去每年 11 月左右會公布下一年上半年適用的保單責任準備金利率，金管會今 (19）日提前公布，明年各幣別新契約責任準備金利率將不變。 至於下半年是否有降價空間，將視美國聯準會等是否升息而定，保險局表示年間再檢討，等於至少有長達24個月都沒漲價。

為確保我國壽險業者穩健經營，並使新契約之準備金負債能適時反映市場利率，金管會年年檢討台外幣保單的責任準備會利率。保險局副局長張玉煇今日下午表示，因各幣別公債利率水準趨勢與去年差距不大，綜合考量費率穩定性、消費者權益、業者作業成本後，明年度起適用之各幣別新契約責任準備金利率，維持今年各幣別責任準備金利率不變。

責準率不變下，據保險局今日公布，繳費6年（含）期以上的台幣保單責準率約在0.75 ~1.5%。而6年期以上美元保單責準率則在1~1.75%之間。澳幣、人民幣與美元保單相同，台灣目前沒有推出歐元保單。由於金管會上一次是調整責準率是自2020年上半年，之後就沒有再調整，因此若到明年上半年都不變，凍漲期將長達24個月之久，是史上最長。

大部分的保單利率都會低於或頂多等於責任準備金利率，依此條件，台幣保單依舊難以設計出高誘因的儲蓄險，台幣保單依舊難賣，而美元保單最近的宣告利率最高仍有3.2%，預料仍可扮演明年上半年銷售主力。

至於下半年是否有機會變便宜？可能將視美國聯準會等是否升息而定，金管會表示持續關注市場利率，於年間再視情形檢討。市場認為，唯有美國等主要央行升息，才有機會帶動公債主流券利率大反彈，牽動保單宣告利率反應升息而上揚。

金管會也提醒壽險業者，應確實衡酌外在市場利率選擇合適之資產予以配置，並確實執行資產負債管理，多銷售保障型保險商品提高國人保險保障，穩健公司各項業務之經營。