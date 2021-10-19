數位振興五倍券綁定合庫信用卡 期間限定送300元

合庫感謝卡友支持，數位振興券綁定實體信用卡1.5萬名送500元，已全數額滿，為持續提供廣大卡友綁定數位五倍券優惠，即日起至110年12月31日提供1.5萬名之後的客戶，成功綁定數位振興券並消費滿3萬元，合庫加碼送300元現金回饋，限量6,000名。

另外現在超夯的國內旅遊，於活動期間110年10月01日~110年12月31日持合庫信用卡每月於雄獅旅行社刷滿5,000元，月月送雄獅商品現金折價券1,000元、或於國內任一旅行社刷卡單筆消費每滿2萬元，也可獲200元旅遊回饋金，每卡最高回饋1,000元旅遊回饋金並於合庫App登錄成功者。

對開車族來說，油價上漲最傷荷包，合作金庫知道卡友的需求，110年10月起至12月底到中油直營加油站刷合庫個人信用卡並於APP登錄成功者(限量2,000名)享5%回饋金，每月上限200元，可再搭配自助加油每公升降0.8元。

還有搭配iphone 13換機潮，持合庫信用卡於中華電信（2412）、遠傳電信（4904）、台灣之星及神腦國際（2450）且經合作金庫App登錄成功者，單筆分期總金額達1萬元以上者，送刷卡金200元，限量300名，單筆分期總金額達3萬元以上者，送刷卡金600元，限量150名，單筆分期總金額達5萬元以上者，送刷卡金1,200元，限量50名，拿新手機也拿刷卡金。

另外即日起至今（2021）年12月31日刷合庫個人信用卡新臺幣888元以上或刷臺灣PAY信用卡掃碼交易288元以上之一般消費視為一張合格簽單，集滿3張或合計消費金額達8,888元以上者，次月就可至活動網頁登入抽刷卡金，每月獎項高達12060份，參加就有機會獲得888元、777元、666元......等刷卡金，活動網頁及注意事項請詳見合庫官網。