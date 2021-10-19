傳董事長蔡明興隔離中確診？富邦金回應了

市場今（19）日盛傳某金控董座，自美國回來隔離期間確診新冠肺炎，下午防疫指揮中心回應記者提問時指稱「無法確認也不否認」，但僅匡列同班機接觸者5人，市場解讀是搭私人包機，依公布案例年齡60幾歲、搭私人包機等線索，金融圈認為符合條件的就只有富邦金控（2881）董事長蔡明興。而富邦金（2881）晚間僅低調回應表示「董事長已返台，目前正依規隔離中。」對於是否確診？何時回國？富邦則以個人隱私不方便多說為由不予回應。

指揮中心今（19）日公布，國內新增5例境外移入個案，分別自美國、阿拉伯聯合大公國、菲律賓、馬來西亞入境，而針對傳聞指出，有金控集團董事長自美國返台後，於檢疫期間確診，年紀和案16448剛好相符。

而據指揮中心資料，案16448為本國籍60多歲男性，曾完整接種過兩劑AZ，10月16日自美國入境採檢確診，屬於突破性感染，有發燒、肌肉痠痛、喉嚨痛等症狀，已匡列同班機接觸者5人，列居家隔離。因接觸者極少，外界解讀應該是搭乘私人包機出國。

醫療應變組副組長羅一鈞則說明，個案與疫調無關資訊涉及個人隱私，無法確認或否認，也因為該個案為境外移入，不管是大老闆或是其他身分，被匡列的對象，並不會對社區有影響，因此指揮中心不會確認或否認相關消息。