個資淪黑市搶手貨 30元可買到信用卡資訊

資安業者趨勢科技今天公布最新研究報告指出，現今黑市最炙手可熱的商品是與民眾生活息息相關的個人資訊，其中最受歡迎前3名分別是影音串流平台及社交軟體等網路服務帳號、遊戲帳號、信用卡資訊。

研究報告顯示，最低只需花費新台幣30元就能在黑市買到信用卡資訊，影音串流平台帳號平均只需花費新台幣30至100元即可購買。

趨勢科技台灣區暨香港區總經理洪偉淦說，在疫情時代，對消費者而言最大的資安問題就是如何保護個資。疫情徹底改變所有人的行為模式，過去這段時間民眾為了防疫，對網路服務的依賴程度比起過去任何一個時刻都更深，無論大小事都在彈指間完成。

洪偉淦表示，當有如此多的網路服務需要提供個資來註冊，潛在的個資外洩風險勢必增加，民眾儘管小心翼翼保護這些重要個人資訊，卻很難做的面面俱到。

趨勢科技資深產品行銷經理朱芳薇指出，民眾多半不清楚自己的資料是在什麼時候遭到外洩，加上駭客的攻擊與詐騙手法不斷推陳出新，民眾的資安防護意識必須全面升級及落實防禦行動，如果能在事前安裝防毒軟體，就能防堵資安損害擴大。

此外，網通大廠思科最新調查顯示，包含台灣在內的亞太區中小企業正暴露在網路安全威脅下，並較過去更擔憂遭到網路攻擊。根據調查結果，59%受訪的台灣中小企業在過去一年曾遭到網路攻擊，這些網路攻擊導致68%中小企業的客戶資訊被盜用，落入惡意行為者手中。

根據思科調查，台灣中小企業曾遭受駭客以各種方法嘗試入侵系統，其中惡意軟體攻擊居首，影響84%的台灣中小企業；其次為網路釣魚攻擊，74%的台灣中小企業在過去一年曾遭受此類攻擊。

調查顯示，27%的受訪台灣中小企業因為網路攻擊而遭受的業務損失超過50萬美元（約新台幣1392萬元），其中2%損失達100萬美元以上。

思科調查發現，除損失客戶數據外，受網路攻擊影響的台灣中小企業還損失智慧財產權（57%）、內部郵件（57%）、員工數據（52%）和財務資料（48%）。53%遭到攻擊的台灣中小企業表示，事故擾亂他們的營運；52%承認事故對他們的聲譽產生負面影響；47%表示事故導致失去客戶信任。