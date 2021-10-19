快訊

傳富邦金董事長蔡明興隔離期間確診？公司出面回應了

賣DeepfakeA片違法 律師：現行制度難保護被害人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

個資淪黑市搶手貨 30元可買到信用卡資訊

中央社 / 台北19日電
研究報告顯示，最低只需花費新台幣30元就能在黑市買到信用卡資訊。 報系資料照
研究報告顯示，最低只需花費新台幣30元就能在黑市買到信用卡資訊。 報系資料照

資安業者趨勢科技今天公布最新研究報告指出，現今黑市最炙手可熱的商品是與民眾生活息息相關的個人資訊，其中最受歡迎前3名分別是影音串流平台及社交軟體等網路服務帳號、遊戲帳號、信用卡資訊。

研究報告顯示，最低只需花費新台幣30元就能在黑市買到信用卡資訊，影音串流平台帳號平均只需花費新台幣30至100元即可購買。

趨勢科技台灣區暨香港區總經理洪偉淦說，在疫情時代，對消費者而言最大的資安問題就是如何保護個資。疫情徹底改變所有人的行為模式，過去這段時間民眾為了防疫，對網路服務的依賴程度比起過去任何一個時刻都更深，無論大小事都在彈指間完成。

洪偉淦表示，當有如此多的網路服務需要提供個資來註冊，潛在的個資外洩風險勢必增加，民眾儘管小心翼翼保護這些重要個人資訊，卻很難做的面面俱到。

趨勢科技資深產品行銷經理朱芳薇指出，民眾多半不清楚自己的資料是在什麼時候遭到外洩，加上駭客的攻擊與詐騙手法不斷推陳出新，民眾的資安防護意識必須全面升級及落實防禦行動，如果能在事前安裝防毒軟體，就能防堵資安損害擴大。

此外，網通大廠思科最新調查顯示，包含台灣在內的亞太區中小企業正暴露在網路安全威脅下，並較過去更擔憂遭到網路攻擊。根據調查結果，59%受訪的台灣中小企業在過去一年曾遭到網路攻擊，這些網路攻擊導致68%中小企業的客戶資訊被盜用，落入惡意行為者手中。

根據思科調查，台灣中小企業曾遭受駭客以各種方法嘗試入侵系統，其中惡意軟體攻擊居首，影響84%的台灣中小企業；其次為網路釣魚攻擊，74%的台灣中小企業在過去一年曾遭受此類攻擊。

調查顯示，27%的受訪台灣中小企業因為網路攻擊而遭受的業務損失超過50萬美元（約新台幣1392萬元），其中2%損失達100萬美元以上。

思科調查發現，除損失客戶數據外，受網路攻擊影響的台灣中小企業還損失智慧財產權（57%）、內部郵件（57%）、員工數據（52%）和財務資料（48%）。53%遭到攻擊的台灣中小企業表示，事故擾亂他們的營運；52%承認事故對他們的聲譽產生負面影響；47%表示事故導致失去客戶信任。

新台幣 網路攻擊 信用卡

延伸閱讀

「網路服務帳號」成黑市熱賣第一名 最低30元就能買到

駭客組織Desorden強勁攻擊 宏碁一周內兩度遭駭

楊實秋兒遭告違反個資 出庭否認犯罪

用農遊券來場親子一日遊！北部10大熱門休閒農場　沒抽中還可用五倍券

相關新聞

傳董事長蔡明興隔離中確診？富邦金回應了

市場今（19）日盛傳某金控董座，自美國回來隔離期間確診新冠肺炎，下午防疫指揮中心回應記者提問時指稱「無法確認也不否認」，...

國泰世華ATM昨爆吃錢 用戶怒「到現在錢還沒有還回帳戶」

國泰世華銀行昨（18）日ATM與網銀系統當機，不少用戶反應沒領到錢卻被扣款，對此公司回覆已於當天下午1時30分恢復正常運作，並強調將清查交易程序確保客戶權益，然而時至今日仍有不少用戶反應錢還沒入帳，怒罵「到底修好了沒」、「何時才能把異常扣款的錢退回」、「還我錢」。

國泰世華銀當機影響4.1萬筆交易 金管會：今需全數退款

國泰世華銀ATM與網銀昨（18）大出包影響客戶權益，金管會今（19）日表示，經清查昨天有共有上午、下午二個時段共計4.1...

個資淪黑市搶手貨 30元可買到信用卡資訊

資安業者趨勢科技今天公布最新研究報告指出，現今黑市最炙手可熱的商品是與民眾生活息息相關的個人資訊，其中最受歡迎前3名分別...

屆退族、退休族、頂客族、單身族 樂退超前部署有新招

永豐銀行指出，台灣的屆退族、退休族、頂客族及單身族等人數逐年增加，加上進入人口負成長時代，突顯趁早規劃未來的必要性。永豐...

國泰世華昨ATM當機 金管會：影響逾4萬筆交易

國泰世華銀行昨出現ATM與網銀系統當機，導致有部分民眾沒領到錢卻被扣款。金管會銀行局今表示，初步了解影響交易筆數約4萬1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。