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國泰世華銀當機影響4.1萬筆交易 金管會：今需全數退款

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導
國泰世華銀行18日ATM當機，導致部分民眾沒領到錢卻被扣款。 圖／國泰世華銀行提供
國泰世華銀行18日ATM當機，導致部分民眾沒領到錢卻被扣款。 圖／國泰世華銀行提供

國泰世華ATM與網銀昨（18）大出包影響客戶權益，金管會今（19）日表示，經清查昨天有共有上午、下午二個時段共計4.1萬筆交易受到影響，預計將於今日內全數將出錯款項退還給客戶。同時應於七日內遞交相關檢討報告，金管會再就報告檢討改善措施的妥適性與責任。

銀行局副局長林志吉今日表示，國泰世華銀於假日（17日）有ATM前置處理系統的維護升級，導致周一有兩段時間，包括上午11點09分到12點12點55分；還有下午5點到9點，共計5個小時46分鐘間，交易較大，導致系統效率緩慢，影響網路銀行跨行轉帳交易逾時，有ATM存提款逾時，導致一部份交易扣帳沒有吐鈔，有些是扣帳沒有入帳，或是存款沒有入帳情況。

國泰世華銀行截至昨日晚上九點，系統已恢復正常，目前該行仍持監控銀行運作與效能，若有少數發生零星交易緩慢或失敗情形都有即時處理。對於這段時間交易異常，經清查受影響筆數約4.1萬筆，占日均交易數約70~100萬筆的比重有3~4%左右。

林志吉說，該行已逐一清查受影響帳戶資料，並逐一把款項退還給客戶，預計今日內可全數完成退款作業。

此外，國泰世華銀已於昨（18）日向金管會通報重大偶發，同時應於發生事件次日起7個營業日內函報詳細資料，後續處理情形，本會收到內容後再來檢視其檢討改善措施的妥適性與責任。

同時銀行局也要求該行就異常交易部份儘速處理，避免影響客戶權益，若民眾有疑問提出，要增加分行及客服能力來積極回應。

此外，據銀行局統計，過去五年來因ATM升級維護出包當機有三家，包括國泰世華銀、台灣銀行及 台北富邦銀行，此外中國信託於2017年不是因為升級，但也是ATM主機而造成當機，合計有四家。

林志吉表示，會因升級而當機的主要是因為民眾用ATM、網銀跨行或銀行APP轉帳交易筆數日益增加，相較以往的資訊系統，可能有升級的必要，但是演練上還需要有一些落實的地方。

林志吉表，金管會一向會重視銀行資安維護，也持續督導銀行資安防護，例如強化ATM的資安防護，也督導銀行公會訂定ATM系統的安全作業規範， 有四點要求。一是每半年針對ATM相關伺服器進行落點掃描，建立監控及應變機制，每年要進行演練程序，最後若有異常要依程序通報銀行局採取相關改善措施。

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