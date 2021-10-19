國泰世華昨ATM當機 金管會：影響逾4萬筆交易

國泰世華銀行昨出現ATM與網銀系統當機，導致有部分民眾沒領到錢卻被扣款。金管會銀行局今表示，初步了解影響交易筆數約4萬1000多筆，約占國泰世華銀日平均交易的3%至4%；國泰世華銀昨有通報重大偶發，待收到詳細報告後，再檢討改善與釐清相關責任。

銀行局副局長林志吉表示，國泰世華銀昨天發生ATM扣款錯誤，影響客戶權益，目前了解主要是國泰世華銀10月17日進行ATM前置系統維護升級，導致10月18日有兩度系統異常，主要是上午11時與下午5時到9時，這兩時段因為交易量大，發生系統交易緩慢的情況，到昨天晚上9時系統恢復正常，目前國泰世華銀仍持續監控系統運作與效能，若發生少數交易緩慢或失敗，會即時處理。

影響程度有多大？林志吉表示，目前據國泰世華銀的清查，受影響交易筆數約4萬1000多筆，占日平均交易筆數的70萬到100萬筆來說，影響約3%至4%；國泰世華銀說已進行逐一清查，昨天受影響的客戶，今天會把這些款項都完成退還。

林志吉也表示，昨天國泰世華銀有通報重大偶發，金管會也要求銀行要在7個營業日內函報詳細報告資料，等收到報告後會檢討改善與釐清相關責任，同時金管會也要求國泰世華銀，就異常交易須盡速處理，避免影響民眾權益。

據銀行局統計，近5年因ATM進行系統升級而當機的銀行，加上昨天的國泰世華銀後有3家，還有台銀、北富銀也曾出現類似情況；另中信銀在2018年則是因主機異常導致ATM當機，並非系統升級造成。

林志吉分析，不管是ATM轉帳、網銀跨行轉帳、或各銀行APP轉帳等，交易筆數都日益增加，因此銀行進行ATM或網銀系統升級有其必要，但可能銀行在演練上還有未加以落實的地方，是銀行當進行ATM系統升級時常出現當機的原因。