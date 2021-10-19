LINE Bank推2.2%高利活存 「口袋帳戶」 利息不打折

近年民眾越來越重視日常儲蓄的重要性，為了幫助用戶在日常消費之中，順手輕鬆存下零錢，同時享有優惠存款利率，LINE Bank今（19）日宣布將於2021年10月21日，推出存款利率2.2%的優利活存「口袋帳戶」。新台幣（下同）1元起息，享高利無須達成任務，每月領息存錢有感，小資族也能輕鬆獲利。此外，口袋帳戶隨存隨領、利息不打折，讓用戶「口袋」裡隨時保有一筆最高5萬元的「緊急預備金」，不僅每日享高利，亦可隨時應急，解決不時之需。

LINE Bank總經理黃以孟表示，「我們充分瞭解民眾渴望善用每一分錢的期待，LINE Bank自開業以來積極研擬適合用戶的多項存款方案，以『穩健累積財富』為出發點，針對存款目的、所需彈性等不同面向，規劃出4種不同存款產品，如『主帳戶』、『口袋帳戶』、『定期存款』、『夢想帳戶』，期待用戶能在不同需要下，選擇適合自己的存款規劃，讓儲蓄效益最大化。」

除了儲蓄累積財富以外，對於民眾的緊急資金需求，LINE Bank提供的個人信貸產品可望紓解民眾肩頭負擔，不但24小時隨時打開LINE Bank APP就能申辦，更享有低開辦費488元，以及「一段式信貸利率1.68%」專案，只要申請人符合專案所認定的任職公司條件，為上市櫃、或指定企業條件之內勤正職員工、且信用往來無異常者，即有機會申請到最低1.68%優惠利率！

穩健累積財富 4種帳戶存款齊聚 滿足用戶的存錢規劃

LINE Bank口袋帳戶上市，更進一步完善多樣化的存款產品，滿足不同用戶、不同人生階段，或同一用戶想要妥善管理手中資產的各種需求。用戶可從現有四大存款產品當中，選擇最適合自己的存錢方式，再搭配目前各產品的限時活動，享有優惠存款利率。

舉例而言，隨時需要花用的錢可放在「主帳戶」，享受優惠利率0.6%；暫時不會用到，但又想保留使用彈性的錢，就先放「口袋帳戶」享受優惠利率2.2%；手中較大筆的閒置資金也想要有穩定利息，就開立整筆存入的「定期存款」，享受1年1.1%、2年1.2%的優惠利率；最後，有3階段加碼式利率的零存整付定存「夢想帳戶」，最高優惠利率可達1.62%，則最適合想要每月固定存錢圓夢的用戶。

除了多元存款產品，對於有生活負擔、或有資金需求的民眾，LINE Bank近期推出的「一段式利率1.68%」個人信貸方案，最大的特色在於減少用戶申貸過程當中的期望落差，用戶不用擔心申貸後的利率與起始期望不同。如任職於上市或上櫃、中華徵信所 5000 大、Fortune 500 大、S&P 500 大等公司之內勤正職員工，且信用往來無異常者，在利率環境不變之情況下，即有機會符合申請1.68%優惠利率之資格。

不只如此，「一段式利率」專案同享低開辦費488元，及綁約期僅1個月等多重優惠，針對符合條件的內勤正職員工，提供業界優惠的資金周轉方案，活動期間至2021年12月31日止，總費用年百分率為1.74%～8.95% 。LINE Bank近期陸續瞄準不同客群，如科學園區員工、醫師，推出相應優惠貸款方案，詳細專案細節請洽詢LINE Bank客服中心。