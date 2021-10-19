永豐銀升級安養樂活信託 確保專款專用

永豐金控（2890）子公司永豐銀今（19）日宣布，升級安養信託服務。即日起推出預開型「預約幸福．安養樂活信託」，提供客戶可預先將個人資產在約定條件成立時候，才撥入信託帳戶，確保專款專用，也可預先指定信託監察人，協助民眾提早規劃人生下半場。

根據統計，國人平均壽命為81.3歲、創歷史新高；研究則指出，國人平均退休年齡為61.1歲，退休平均餘命長達23.5年；同時，台灣去（2020）年適婚人口的不婚比例再創新高，生育率亦創新低，正式進入人口負成長時代。

永豐銀指出，新推出的預開型「預約幸福．安養樂活信託」，主打客戶預先設定將個人的台幣、外幣資產或基金贖回款項，於約定條件成立時才撥入信託專戶，確保專款專用，兼顧預先規劃、資金撥付與財產保全三大功能，如有需要，也可預先指定信託監察人。

永豐銀行指出，台灣的屆退族、退休族、頂客族及單身族等人數逐年增加，即日起推出「預約幸福．安養樂活信託」，透過事前約定，確保個人遭遇意外或年邁導致失能、失智等狀況時，可獲得財產管理、高齡照護、醫療給付與獨立金流管理等全方位保障。永豐積極發揮「信託2.0」精神，協助客戶做好每個人生階段的萬全準備。

永豐銀信託管理費採取以年齡區分的計費方式，客戶達指定年齡門檻，例如55歲（含）以上客戶，至2022年底前限期推出「預約幸福．安養樂活信託」簽約金5折優惠，並且在執行撥付、投資前，都不會收取任何信託管理費；其他客戶則享簽約金8折優惠。